تحويل قصيدة أشهر مريض سرطان سعودي إلى عمل غنائي (فيديو)

ووصف فهد المنصوري، وهو شاعر سعودي شاب له قصائد مغناة أيضاً، التعاون الفني بين المري وابن جروان بأنه "عمل متكامل وإبداع منقطع النظير، لله دركم".

ولدى حمد بن جروان الكثير من القصائد، وسبق أن قدم الفنان القطري صالح آل مانعه، قبل نحو عامين، إحدى قصائده في أغنية حملت اسم "العتاب".

إصابته بالمرض الخبيث

ويخضع ابن جروان حاليًّا للعلاج من السرطان في الولايات المتحدة الأمريكية التي سافر إليها الشهر الماضي، في أحدث تطورات مرضه الذي أصيب به قبل 15 عاماً، وكان يومها في نهاية دراسته الجامعية في تخصص الرياضيات، في دولة تايلاند.

وأصيب ابن جروان يومها بمرض السرطان في الأنسجة والأعصاب، ثم انتقل المرض إلى الحبل الشوكي، ليبدأ رحلة طويلة من العلاج الكيميائي والإشعاعي والعمليات، نجح خلالها في الحصول على البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه في الرياضيات من ثلاث جامعات في تايلند، والأردن، وماليزيا.

وخلال رحلة العلاج الطويلة تلك، أصدر أستاذ الرياضيات مؤلَّفًا حول تجربته مع المرض والدراسة، تحت عنوان "أنا والسرطان.. ألم وأمل"، وعدد كبير من القصائد، بينما ظلت حياته الخاصة بعيدة عن الأضواء.