تحويل قصيدة أشهر مريض سرطان سعودي إلى عمل غنائي (فيديو)
رد الأكاديمي السعودي الشاب، حمد بن جروان، وهو أشهر مريض ومحارب لمرض السرطان في المملكة، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، على سؤال حول حياته الخاصة، بأبيات شعر مؤثرة لاقت انتشاراً كبيراً، حتى قرر فنان سعودي مؤخرا تحويلها لأغنية.
وتحمل الأغنية التي قدمها الفنان الشاب خالد المري، عنوان "وش تبون"، مقتبسة من القصيدة التي يرد فيها بن جروان على من يسأله حول علاقته بزوجته مع استفحال المرض، وإن كانت برفقته أم أنهما افترقا؟
ونشر الفنان المري، الأغنية عبر منصة "يوتيوب"، لتجد معجبين كثر، وسط تعليقات وردود فعل متنوعة في مواقع التواصل الاجتماعي، غلب عليها الإشادة بالشاعر والمغني، وتمنيات الشفاء لابن جروان.
وغنى الفنان المري القصيدة بطريقة الشيلات، وهو فن غنائي واسع الانتشار في منطقة الخليج العربي.
ويقول ابن جروان في البيت الأول من قصيدته: "بعض السؤالات ما عندي عليها جواب/ يا نابشين الجروح الخافية وشن تبون".
ووصف فهد المنصوري، وهو شاعر سعودي شاب له قصائد مغناة أيضاً، التعاون الفني بين المري وابن جروان بأنه "عمل متكامل وإبداع منقطع النظير، لله دركم".
ولدى حمد بن جروان الكثير من القصائد، وسبق أن قدم الفنان القطري صالح آل مانعه، قبل نحو عامين، إحدى قصائده في أغنية حملت اسم "العتاب".
إصابته بالمرض الخبيث
ويخضع ابن جروان حاليًّا للعلاج من السرطان في الولايات المتحدة الأمريكية التي سافر إليها الشهر الماضي، في أحدث تطورات مرضه الذي أصيب به قبل 15 عاماً، وكان يومها في نهاية دراسته الجامعية في تخصص الرياضيات، في دولة تايلاند.
وأصيب ابن جروان يومها بمرض السرطان في الأنسجة والأعصاب، ثم انتقل المرض إلى الحبل الشوكي، ليبدأ رحلة طويلة من العلاج الكيميائي والإشعاعي والعمليات، نجح خلالها في الحصول على البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه في الرياضيات من ثلاث جامعات في تايلند، والأردن، وماليزيا.
وخلال رحلة العلاج الطويلة تلك، أصدر أستاذ الرياضيات مؤلَّفًا حول تجربته مع المرض والدراسة، تحت عنوان "أنا والسرطان.. ألم وأمل"، وعدد كبير من القصائد، بينما ظلت حياته الخاصة بعيدة عن الأضواء.