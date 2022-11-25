منة شلبي تنهار أمام المحققين وتنفي معرفتها بالمخدرات داخل حقيبتها

أنكرت الفنانة المصرية منة شلبي، أمام النيابة العامة في مصر، اليوم الجمعة، حيازتها مواد مخدرة قالت السلطات إنها ضُبطت معها أثناء تفتيشها عقب عودتها إلى البلاد قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وانهارت الفنانة المصرية، خلال الإدلاء بأقوالها أمام جهات التحقيق من البكاء، مشيرةً إلى أنها لا تعلم شيئًا عن المضبوطات التي ضبطت داخل حقيبتها، بحسب رواية سلطات جمارك مطار القاهرة، وفقًا لمواقع محلية.

وقالت منة شلبي، إنها أثناء عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية، وجَّه لها أفراد من سلطات الجمارك في المطار سؤالًا عما تحمله من حقائب ومتعلقات، ثم أدخلوها غرفة لتفتيشها ذاتيًا، وكذلك تفتيش حقائب ملابسها.

وأضافت الفنانة المصرية وهي منهارة بالبكاء، قائلة: "بعد التفتيش خرجت ووجدت هذه الأشياء متراصة أمامي، ويقولون إنها ضبطت في حقائبي، ولا أعرف عنها أي شيء".

ووفقًا لمواقع محلية، حضر مع منة شلبي التحقيق في النيابة بمحكمة مصر الجديدة في العاصمة القاهرة، عدد من المحامين، إضافة إلى محامٍ من نقابة المهن التمثيلية.

وكانت سلطات الجمارك في مطار القاهرة الدولي، قد ألقت، اليوم الجمعة، القبض على الفنانة منة شلبي لاتهامها بحيازة 12 كيس ماريجوانا أثناء تفتيش حقائبها خلال عودتها إلى البلاد بمطار القاهرة.