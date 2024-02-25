باسم ياخور يرفض العمل مع أيمن رضا ويتجنب الحديث عن أمل عرفة (فيديو)

رغم صداقتهما التي امتدت لأعوام، قال الفنان السوري باسم ياخور إنه يرفض العمل مع مواطنه أيمن رضا، مشيرا إلى أنه غير مهيأ نفسيا للتعامل معه من جديد، بعد الأزمة التي حصلت بينهما.

وأضاف ياخور، خلال لقائه في برنامج "كتاب الشهرة": لا يوجد أي تواصل بيني وبين أيمن رضا، وفي حال عُرض علي عمل مشترك معه سأعتذر عنه؛ لأنني لا أريد البدء في شيء أنا غير جاهز له، لا نفسيا ولا روحيا، وأخاف من أي شيء يتم تفسيره بشكل خاطئ.

وتابع الفنان السوري: "أنا لا أريد الاشتراك في أي عمل يجمعني بـ أيمن حتى أكون جاهزا نفسيا؛ لأنه في حال مشاركتنا ونحن هكذا لن يثمر عن نجاح حقيقي؛ لأن الشراكة بالتمثيل تعتمد على الحالة النفسية المرتاحة".