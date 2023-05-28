فاتن شاهين تروي قصة صعودها وتكشف جوانب من حياتها الأسرية

كشفت الفنانة السورية فاتن شاهين عن تفاصيل في مسيرتها الفنية، وقصة صعودها وشهرتها، وجانبا من حياتها الأسرية.

وقالت خلال استضافتها في إذاعة "المدينة أف أم"، إن بدايتها كانت في المسرح القومي في حلب، مسقط رأسها، بينما انطلقت في السينما في السبعينيات من خلال فيلم "الفهد".

وأضافت أنها عشقت الفن منذ صغرها، خاصة أن منزل عائلتها في حلب كان مقابل المسرح، حيث كانت تشاهد الفنانين خلال دخولهم وخروجهم، وتحلم أن تصبح مثلهم.

وتابعت "شاهين" أن شقيقها "إيليا" هو من ساندها ودعمها في مشوارها الفني، وكذلك في دراستها للفن، وسافرت معه إلى إيطاليا حيث درسا هناك أصول المهنة، وعندما عادت إلى سوريا تابعت دراستها في كلية الحقوق، لافتة إلى أن ذلك كان بسبب إيمانها أن الفن ربما قد لا يمنحها فرصا مادية جيدة.

وأشارت إلى أن اسمها الحقيقي "هيلين"، لكن بسبب مناداتها بين "هيلين" و"أيلين"، شعرت أنه من الأفضل اختيار اسم يُجمع عليه الجميع، فاختارت فاتن شاهين، وذلك حبا بالفنانة فاتن حمامة والفنان يوسف شاهين.

وأكدت أنها عملت في بداية حياتها بشكل مكثف في المسرح القومي بين حلب ودمشق، ثم قام الفنان أسعد فضة، المسؤول آنذاك عن المسرح القومي، بتحويلها إلى دمشق، كي تتمكن من الالتزام بالعمل بشكل مستمر.

ولفتت إلى أن فرص بروز الممثل في دمشق أكبر بكثير من بقية المحافظات، رغم ما تزخر به من مواهب، متمنية لو أن حلب كانت "العاصمة".

وشددت على حبها لأداء الأدوار المركبة والصعبة، وكذلك على حب المسرح، لكنها اعتبرت أن الشغف والاهتمام بفن المسرح لم يعد كما كان من قبل.