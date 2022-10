من هو مصطفى العبادي الذي احتفى به غوغل؟

احتفل محرك البحث "غوغل"، اليوم الإثنين ، بذكرى ميلاد المؤرخ المصري الراحل مصطفى العبادي، إذ كان له الدور الأبرز في مشروع إحياء مكتبة الإسكندرية.

ووُلد مصطفى العبادي في الـ10 من أكتوبر/ تشرين الثاني عام 1928 بمدينة الإسكندرية، وحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة عن الحضارتين اليونانية والرومانية من جامعة كامبريدج البريطانية عام 1961، قبل أن يبدأ التدريس في الجامعة ذاتها.

وشغل العبادي عضوية الكثير من المجالس والجمعيات العلمية المعنية بالتاريخ، إذ كان عضوًا بالمَجمع العلمي المصري، ورئيسًا لجمعية الآثار في الإسكندرية، كما كان عضوًا في الجمعية الأمريكية للدراسات البردية في نيويورك.

ويُنسب إليه الفضل في إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة، فهو صاحب كتاب "المرجعية" عن المكتبة القديمة في هذه المدينة، والذي نشرته مكتبة الأنجلو عام 1977، وسلط خلاله الضوء على مقدار الحيوية والنشاط الذي عرفته الإسكندرية القديمة فى مجالات الفكر والثقافة والعلم.

ألّف كتابًا عنوانه "مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي"، وكتابًا آخر بعنوان Alexandria" "of Library Ancient the of fate and life، وطبعته منظمة "اليونسكو" وتُرجم إلى: الفرنسية، والألمانية، والأسبانية، كما طبِع باللغة العربية، إضافة لكثير من الأبحاث العلمية.

ونال مصطفى العبادي عددًا من التكريمات منها جائزة النيل عام 2013، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 1998، وجائزة كفافي في الدراسات اليونانية عام 1997.

رحل مصطفى العبادي عن عالمنا في الـ14 من فبراير/ شباط 2017.