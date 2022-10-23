مصر.. "إرم نيوز" تنشر أبرز بنود الوثيقة المتوقع الإعلان عنها اليوم لتقنين عمل مطربي المهرجانات

تعتزم نقابة المهن الموسيقية في مصر اليوم الأحد، عقد مؤتمر صحفي ستعلن فيه عن قرارات مهمة بشأن تقنين أوضاع مؤدي المهرجانات.

وقالت مصادر مطلعة على مجريات عدة اجتماعات تم عقدها في مقر النقابة خلال الأيام الماضية لـ"إرم نيوز" إن القرارات المقرر إعلانها في المؤتمر الصحفي بمقر النقابة ستحل أزمة مؤدي المهرجانات وتقنن أوضاعهم.

وقال الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة النقابة، إن من بين القرارات، إقرار بنود لوثيقة رسمية يقوم مؤدو المهرجانات الشعبية بالتوقيع عليها، مع الإلتزام بها، تدور حول تقديم أغان بكلمات منضبطة وغير مبتذلة ولا تحمل أي إساءة وذلك من أجل الحفاظ علي واجهة مصر أمام العالم كله.

و أكد "عبد الباقي"، في تصريح أدلى به لـ " إرم نيوز"، إنه سيتم تعميم بنود واضحة علي كل فروع النقابة للعمل بها علي مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها في اجتماع الأحد الذي سيعقده مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بمقر النقابة.

وأوضح أن من يخالف البنود المقررة بعد توقيعه عليها، سيتم وقفه وسيعرض نفسه للمساءلة واتخاذ إجراءات صارمة ضده ومنعه من الغناء، مؤكدا أن هناك بروتوكول تعاون بين النقابة وكل الأجهزة المعنية بالدولة.

وأشار "عبدالباقي" إلى أن من بين التوصيات التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، ضرورة عرض أغاني المهرجانات الشعبية على نقابة الموسيقيين والمصنفات الفنية للموافقة عليها أولاً قبل الشروع في غنائها .

ومن جانبه قال د.عاطف إمام، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن إجتماعات النقابة التي عقدت في الأيام الماضية شهدت أراء متباينة حول وضع مطربي المهرجانات مع الإجماع على ضرورة وضع ضوابط مقننة لأوضاعهم بعد انتشار أغان متدنية، مؤكدا أن مجلس النقابة سيجتمع الأحد لإعلان التوصيات التي توصلوا لها.

أوضح أن القرارات الجديدة ستسير علي الجميع، مشددا أن النقابة لن تمنع أحدا من مطربي المهرجانات معبرا عن ذلك بقوله:" القرارات هتمشي على كل الناس ولن نمنع أحد كله سيغني ولكن بشرط غناء كلام منضبط، وفي حالة عدم الالتزام بقرارات النقابة سيتم وقف تصريحه ولن يستطيع الغناء".

وعن موقفهم من طرح مؤدي المهرجانات أغانيهم علي اليوتيوب قال:" اليوتيوب ليس لنا سيطرة عليه ولكن في حالة اكتشاف أغنية غير مناسبة سنقوم باستدعاء الشخص الذي يؤديها وستتم محاسبته من النقابة، فضلا على أنه في حالة سفره للغناء في حفلات بالخارج لابد أن يلتزم بقرارات النقابة".

وعن حقيقة استثناء مؤدي المهرجانات حسن شاكوش من قرار المنع أكد أنه غير صحيح، وان القرار ملزم للجميع لحين صدور التوصيات والضوابط الجديدة وإقرارها في اجتماع المجلس المقبل.

