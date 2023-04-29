شيرين عبدالوهاب تعود للمسرح بـ"سقوط" محرج

سقطت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب أثناء إحيائها حفلا فنيا في دبي، بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، بينما كانت تعود إلى الوراء، وذلك بسبب السماعات.

وانتشر مقطع الفيديو، الذي يوثق لحظة سقوط شيرين على المسرح، بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت شيرين تشكو من الجو الحار، وتطلب الماء، في الوقت الذي كانت تسير فيه، قبل أن تتعثر وتسقط بأسلاك السماعات.

ويبدو أن الفنانة المصرية أرادت أن تخفف من إحراج اللحظة، فآثرت المزاح بتعليقاتها عقب السقوط، إذ علقت بالقول: "بكرة السوشال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح.. بس ميقعش إلا الشاطر".

لكنها ما لبثت أن عبرت عن انزعاجها، متابعة: "اكتب كده، أنا حرفع قضية علشان اللي بيحصل للفنان ده قلة زوق حرام، شوفو اللي صار مع عبدالله رويشد شوفو، بعدين أنا ليا تصرف تاني.. شيرين رجعت تاني".

ومازحت الفنانة جمهورها، قائلة: "شوفوا رجلي ازرقت إزاي.. هطلب تعويض كبير يلا خلينا نؤمن مستقبل العيال".