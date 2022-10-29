رمى "المايك" وركل "الدي جي".. الرابر المصري مروان بابلو ينفعل على المسرح

ولاحقًا، عاد "بابلو" إلى المسرح، لكن دون الفرقة الموسيقية التي انسحبت فيما يبدو.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم" فقد كشف سكرتير نقابة المهن الموسيقية، أحمد أبوالمجد، عن حصول مروان بابلو على تصريح الغناء في حفله المعني، قبل قرار وقف جميع مطربي الراب.

وكان نقيب المهن الموسيقية المصرية، الفنان مصطفى كامل، قرر وقف كافة تصاريح مغني الراب في بلاده لحين حضورهم إلى مقر النقابة العامة للموسيقيين، والتوقيع على الإقرارات التي وقع عليها مغنو المهرجانات، للالتزام بالأخلاقيات العامة.

كما أصدر "كامل" أيضًا قرارًا بوقف مغني الراب "عفروتو" عن الغناء وسحب تصريحه وإحالته إلى التحقيق، بسبب مخالفته القرارات وعدم التزامه بما تفرضه النقابة من معايير.

وأقرت نقابة المهن الموسيقية مؤخرًا عددًا من القرارات الجديدة تتعلق بحل أزمة مغني المهرجانات الشعبية.

وأعلن "كامل" خلال مؤتمر صحفي عقد، مؤخرًا، في مقر النقابة بحضور عدد من أعضاء المجلس ومغني المهرجانات، مثل حسن شاكوش وأورتيجا، البنود الملزمة لمؤدي المهرجانات.

وحذّر "كامل" مغني المهرجانات من "الإخلال بهذه البنود وإلا سيعرّض نفسه للمساءلة والعقاب الصارم، الذي يبدأ بغرامة مالية وينتهي بشطب عضويته نهائيًا".