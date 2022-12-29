سعد لمجرد يعلن عزمه دخول عالم السينما

أعلن المطرب المغربي سعد لمجرد عن عزمه دخول مجال التمثيل السينمائي، مشيرا إلى أنه تلقى العديد من العروض، وهو يفاضل حاليا بينها، ويبحث عن دور قريب منه.

وأضاف لمجرد خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الأربعاء بمدينة شرم الشيخ الساحلية بمصر، قبل ساعات من حفل له بالمدينة ذاتها: "لدي العديد من العروض لتقديم فيلم سينمائي، وأنا أختار فيما بينها الآن، لأنني أرغب في دخول السينما بعمل قوي، لأن البداية هامة خاصة في السينما".

وتابع: "أبحث عن دور قريب مني، خاصة في البداية، وأتمنى أن يتقبلني الجمهور ممثلا، كما أحبني مطربًا".