وفاة المخرج الإذاعي الكويتي صالح الرجيب

غيَب الموت اليوم الخميس، المخرج الإذاعي الكويتي صالح الرجيب، عقب مسيرة طويلة في عالم الإخراج تمكَن خلالها من تقديم برامج إذاعية حظيت بجماهيرية واسعة داخل البلد الخليجي.

ونعت وزارة الإعلام عبر موقعها الإلكتروني الرسمي المخرج الراحل الذي عمل لسنوات طويلة في إذاعة دولة الكويت قدَم خلالها باقة منوعة من البرامج الدينية والاجتماعية.