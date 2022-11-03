وفاة المخرج الإذاعي الكويتي صالح الرجيب
غيَب الموت اليوم الخميس، المخرج الإذاعي الكويتي صالح الرجيب، عقب مسيرة طويلة في عالم الإخراج تمكَن خلالها من تقديم برامج إذاعية حظيت بجماهيرية واسعة داخل البلد الخليجي.
ونعت وزارة الإعلام عبر موقعها الإلكتروني الرسمي المخرج الراحل الذي عمل لسنوات طويلة في إذاعة دولة الكويت قدَم خلالها باقة منوعة من البرامج الدينية والاجتماعية.
وقالت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام أنوار مراد إن "المخرج الراحل يعد من المخرجين القديرين الذين عملوا في إذاعة الكويت عبر أثير إذاعة القرآن الكريم"، مشيرة إلى "بصماته الإبداعية المتميزة في العديد من البرامج التي هدفت إلى الارتقاء بالقيم الدينية والاجتماعية".
ونعى إعلاميون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المخرج الرجيب، حيث أشار مقدِم البرامج في إذاعة الكويت سالم الشمري أنه التقى بالمخرج الراحل صباح اليوم داخل الاستديو ودار بينهما حديث حول البرنامج.
وأثنى الإعلامي يوسف جوهر على المخرج الرجيب، مستذكراً برنامج "تباشير الصباح" أحد أبرز البرامج التي تصدى الراحل لإخراجها منذ أكثر من عشر سنوات.
وأشار الإعلامي في إذاعة وتلفزيون الكويت جابر نصار الشريفي الذي أبدى تأثراً بوفاة الرجيب، بأن الراحل توفي اليوم أثناء قيادته لسيارته.
وأخرج الراحل صالح الرجيب العديد من البرامج الإذاعية خلال مسيرته الإعلامية، ومن أبرز تلك البرامج "مسيرة الخير"، والبرنامج الاجتماعي "قضية للنقاش" الذي بث على إذاعة البرنامج الثاني في سنوات سابقة، وبرنامج "تباشير الصباح" الذي يبث عبر إذاعة القرآن الكريم.