كيم كارداشيان تشتري قلادة ارتدتها الأميرة ديانا بـ195 ألف دولار

اشترت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان قلادة مرصعة بالماس ارتدتها الأميرة الراحلة ديانا في مزاد مقابل نحو 195 الف دولار.

وتم بيع القطعة التي امتلكها رجل الأعمال الفلسطيني البريطاني الراحل نعيم عطالله ويعود تاريخها إلى عشرينيات القرن الماضي في مزاد بـ "دار سوذبيز" في لندن مساء الأربعاء.

وأشارت صحيفة "التايمز" البريطانية الخميس إلى أن 4 مزايدين تنافسوا على القطعة خلال الدقائق الخمس الأخيرة من المزاد لكن كارداشيان (42 عامًا) فازت بها، مضيفة أن القلادة مع الصليب بيعت بأكثر من ضعف المبلغ المتوقع قبل المزاد.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأميرة ديانا الزوجة السابقة للملك تشارلز الثالث ووالدة الأمير وليام والأمير هاري ارتدت قطعة المجوهرات مع فستان "كاثرين والكر" عندما حضرت حفلًا خيريًّا في لندن في تشرين الأول/ أكتوبر 1987.

واشترى عطا الله القلادة النادرة للمرة الأولى من مؤسسة "Garrard" للمجوهرات في لندن في الثمانينيات وفقًا للصحيفة التي ذكرت أنه أقرضها لديانا في بضع مناسبات باعتبار الصداقة التي كانت تربطه بها.

وأوضحت أن القلادة هي قطعة جريئة وملونة مرصعة بقطع أحجار "جمشت" مربعة ومزينة بألماس دائري فيما يبلغ إجمالي وزن الماس نحو 5.25 قيراط.