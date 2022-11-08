انتكاسة مفاجئة تنقل السعودي إبراهيم السويلم للمستشفى

وألمح إلى أن حالة إبراهيم السويلم حرجة، إذ قال معلقًا "ما ودي أقول كلامنا هذا، كنه جالس يودعنا".

وأكد أن الطبيب كان يستفسر عن سبب انتكاسته بعد أن وجد جميع تحاليله سليمة، طالبًا الدعاء للمشهور السعودي بالشفاء.

وقبل نحو 6 أشهر، كان إبراهيم السويلم خرج في بث عبر حسابه في "سناب شات"، ليعلن أن "الأطباء اكتشفوا بجسده 12 ورمًا على الأقل".

وبعدها، بدأ السويلم رحلة العلاج الكيماوي، وكان يوثق بالتفاصيل الجلسات، وكيف تتم.

وأوضح في وقت سابق أن نوعية علاجه هي ”الكيماوي الأحمر“، مشددًا على أن ما يزيد صبره على ما يمر به هو ”جيشه“ من المتابعين.

وقبل فترة وجيزة من اكتشافه السرطان، أجرى المشهور السعودي إبراهيم السويلم عملية "تكميم معدة"، بهدف خسارة وزنه الزائد.

يذكر أن السويلم عرف الشهرة قبل بضع سنوات من خلال البرنامج الواقعي "زد رصيدك" على قناة "بداية".