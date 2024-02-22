في أول ظهور له منذ حرب غزة.. محمد عساف يبكي بحرقة (فيديو)

وعن عائلته التي ما زالت في غزة، قال عساف إن والدته تخبره دائما أن "ما سيحصل للناس سيحصل لنا".

وكشف عساف أن عددا كبيرا من معارفه وأصدقائه في غزة استشهدوا في الحرب الأخيرة، التي بدأت في 7 أكتوبر الماضي.

ونالت مقاطع الفيديو المجتزأة من مقابلة الفنان الفلسطيني في إكس، وتيك توك، عدد مشاهدات كبيرا، حيث عبر كثيرون عن تعاطفهم معه ومع أهله في غزة.

يذكر أن الفنان الفلسطيني محمد عساف، انتقل من غزة إلى دبي، بعد نيله لقب "أراب آيدول" بموسمه الثاني عام 2013.