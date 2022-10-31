مصر.. تغريم مغني الراب "عفروتو" لمخالفته قرارات نقابة الموسيقيين

قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر تغريم مغني الراب عفروتو 100 ألف جنيه (4300 دولار)، لمخالفته قرارات النقيب، والغناء بـ"الفلاشة".

وقال مصدر مسسؤول بنقابة الموسيقيين لـ"إرم نيوز" إن "القرار جاء صارما ضد عفروتو وباجتماع الأراء لكي يكون عبرة لمن يخرق قوانين النقابة"، مشيرا إلى أنه "لن يستطيع إقامة حفلات إلا بعد سداده قيمة الغرامة، وتوقيعه على إقرار بأن يلتزم بجميع البنود التي نصتها النقابة على مطربي المهرجانات والراب، بشأن التصدي للغناء الهابط".

وقرر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية قبل يومين وقف كافة تصاريح مغني الراب في بلاده لحين حضورهم إلى مقر النقابة العامة للموسيقيين، والتوقيع على الإقرارات التي وقع عليها مغنو المهرجانات، للالتزام بالأخلاقيات العامة.

وأصدر مصطفى كامل أيضا قرارا بوقف مغني الراب "عفروتو" عن الغناء وسحب تصريحه وإحالته إلى التحقيق، بسبب مخالفته القرارات وعدم التزامه بما تفرضه النقابة من معايير.

وأصدرت النقابة بيانا يوم الجمعة، جاء فيه "وصل إلى النقيب العام فيديو لشاب يدعي عفروتو لم يحضر الاجتماع السابق ولم يوقع على الإقرار والتعهد ولم يلتزم، ما أثار غضبه وغضب المجلس بالكامل، وقرر معاقبته أولاً وعاجلاً، ثم إيقاف تصاريحه وتصاريح جميع المنتمين إلى شعبة الراب بالكامل دون استثناء لحين حضورهم إلى مقر النقابة".

وأوضح البيان أن "هناك عقوبات قاسية في حالة مخالفة ما تم إقراره من النقيب العام والمجلس بالأيام السابقة ".

وأقرت نقابة المهن الموسيقية مؤخرا عددًا من القرارات الجديدة تتعلق بحل أزمة مغني المهرجانات الشعبية.

وأعلن كامل خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا في مقر النقابة بحضور عدد من أعضاء المجلس ومغني المهرجانات، مثل حسن شاكوش وأورتيجا، البنود الملزمة لمؤدي المهرجانات.

وحذّر كامل مغني المهرجانات من "الإخلال بهذه البنود وإلا سيعرّض نفسه للمساءلة والعقاب الصارم، الذي يبدأ بغرامة مالية وينتهي بشطب عضويته نهائيًا".