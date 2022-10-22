من هو الفنان السعودي الراحل خالد سامي؟

توفي الفنان السعودي المعروف، خالد سامي، عن عمر ناهز الستين عاماً بعد معاناة طويلة مع المرض الذي أبعده عن العمل والجمهور ولازم المستشفى فترة طويلة خلال السنوات الثلاثة الماضية.

ولد خالد حمد الدسيماني، وهو الاسم الحقيقي للفنان الراحل، بمدينة بريدة في منطقة القصيم في 4 ديسمبر/كانون الأول 1961، وبدأ مشواره الفني مبكرا في بداية العشرينات من عمره.

على الصعيد الأكاديمي، يحمل الفنان سامي شهادة الماجستير في الإخراج من جامعة "كلورادو" بأميركا.

وعلى مدى أربعة عقود تقريباً، أنجز سامي العديد من الأعمال الفنية في التلفزيون والمسرح في السعودية ومصر وسوريا والكويت، قبل أن يبعده المرض عن الفن نهائياً منذ العام 2019.

كما كانت له تجربة في السينما في عام 2006 حيث شارك ببطولة الفيلم الكوميدي الدرامي كيف الحال مع المخرجة هيفاء المنصور.

ويعد الراحل من أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في السعودية، وله حضور لافت في عدة أعمال بارزة، بينها السلسلة الشهيرة ”طاش ما طاش“ و ”شباب البومب“، والمسلسل الدرامي المصري بوابة المتولي وهو أحد نجوم مسرحيتي "تحت الكراسي" و"عويس التاسع عشر" في الثمانينات.

بدأ الفنان خالد سامي مسيرته المهنية في عام 1980 حيث كان في تلك الفترة يعمل في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، وهناك تعرّف على الممثل والمخرج المسرحي محمد الكنهل الذي أخرج إحدى المسرحيات في الجمعية والتي ظهر فيها خالد سامي كممثل لأول مرة.

بعد ذلك انطلق سامي في رحلته لتحقيق النجاح والشهرة من خلال عدة برامج منها البرنامج الإذاعي أوراق ملونة وبرنامج من كل بستان زهرة الذي كان يُقدم في كل حلقة قصة مختلفة.

في عام 1985 بدأ خالد سامي بالظهور في الأعمال التلفزيونية، وشارك بعدة مسلسلات منها المسلسل الدرامي المصري بوابة المتولي والمسلسل الكوميدي عودة عصويد، والمسلسل الكويتي الدرامي الجوهرة والصياد، والمسلسل الدرامي المشترك عيون ترقب الزمن، ومسلسل بنات زينب.

كما شارك في المسلسل المصري السعودي الخروج من الدائرة في عام 1992 مع الممثل محمود حميدة والممثلة سمية الألفي، والمسلسل المصري الدرامي أهل الطريق، مع محمود ياسين ومحمد وفيق وشيرين في عام 1993.

وفي العام 1994 ظهر خالد سامي مع الممثل ناصر القصبي في المسلسل الكوميدي الدنيا حظوظ، ومسلسل عائلة أبو رويشد، وعدة أجزاء من مسلسل "طاش ما طاش" فيما بعد.

مع بداية الألفية، شارك في المسلسل الكوميدي الدرامي "أبو رشرش"، والمسلسل الكوميدي أبو العصافير، والمسلسل التلفزيوني المشترك عرب لندن ومسلسل الساكنات في قلوبنا.

وواجه سامي مشاكل صحية منذ منتصف العام 2019، دخل على إثرها إلى المستشفى عدة مرات، فيما كان يستعد قبيل ظهور فيروس كورونا في المملكة والعالم للسفر إلى الصين لزراعة كلى جديدة له، حيث عاني من قصور كلوي بسبب تليف في الكبد يعاني منه، قبل أن تتأجل تلك الرحلة.

لكن مطلع العام الماضي، تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، ليتم نقله لمستشفى الحرس الوطني بالعاصمة الرياض، وبعد إجرائه عملية زراعة كبد، دخل في غيبوبة ومكث بالعناية المركزة، قبل أن يستيقظ، وتستقر حالته مع فقدان للوعي والذاكرة في بعض الأحيان وحضور لهما في أحيان أخرى، قبل أن يفارق الحياة.