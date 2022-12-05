آخر تطورات الحالة الصحية لابتسام تسكت
تعرضت الفنانة المغربية ابتسام تسكت لأزمة صحية منذ أيام قليلة نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة الرباط.
وأجرت ابتسام تسكت خريجة برنامج "ستار أكاديمي"، عملية جراحية مستعجلة، بعد نقلها على وجه السرعة.
وقال رحال الوزاني، مدير أعمال تسكت، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن الفنانة المغربية تخطت المرحلة الحرجة، وأصبحت حالتها الصحية مستقرة.
وأوضح الوزاني أن الفنانة تحتاج وقتا لاستكمال علاجها، مشيراً إلى أن الأطباء طمأنوه على حالتها الصحية.
وشدد المتحدث على أن الفنانة قد تغادر المستشفى اليوم الاثنين، حيث ستقضي فترة نقاهة لمدة 15 يوماً على أن تعود لجمهورها في أقرب وقت. دون توضيح أسباب أزمتها الصحية.
ومن جهتها، ذكرت تقارير إعلامية محلية أن الفنانة المغربية دخلت، الجمعة، غرفة العمليات بعد شعورها بألم حاد.
بدورها، طمأنت الفنانة ابتسام تسكت جمهورها على "انستغرام" عبر خاصية الستوري. وقالت: "شكراً على دعواتكم وعلى رسائلكم.. أحبكم".