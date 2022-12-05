الفنانة المغربية ابتسام تسكت
الفنانة المغربية ابتسام تسكت

آخر تطورات الحالة الصحية لابتسام تسكت

الرباط - إرم نيوز

تعرضت الفنانة المغربية ابتسام تسكت لأزمة صحية منذ أيام قليلة نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة الرباط.

الفنانة المغربية ابتسام تسكت تخطت المرحلة الحرجة وأصبحت حالتها الصحية مستقرة
مدير أعمال ابتسام تسكت

وأجرت ابتسام تسكت خريجة برنامج "ستار أكاديمي"، عملية جراحية مستعجلة، بعد نقلها على وجه السرعة.

وقال رحال الوزاني، مدير أعمال تسكت، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن الفنانة المغربية تخطت المرحلة الحرجة، وأصبحت حالتها الصحية مستقرة.

الفنانة المغربية ابتسام تسكت
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وأوضح الوزاني أن الفنانة تحتاج وقتا لاستكمال علاجها، مشيراً إلى أن الأطباء طمأنوه على حالتها الصحية.

وشدد المتحدث على أن الفنانة قد تغادر المستشفى اليوم الاثنين، حيث ستقضي فترة نقاهة لمدة 15 يوماً على أن تعود لجمهورها في أقرب وقت. دون توضيح أسباب أزمتها الصحية.

ومن جهتها، ذكرت تقارير إعلامية محلية أن الفنانة المغربية دخلت، الجمعة، غرفة العمليات بعد شعورها بألم حاد.

بدورها، طمأنت الفنانة ابتسام تسكت جمهورها على "انستغرام" عبر خاصية الستوري. وقالت: "شكراً على دعواتكم وعلى رسائلكم.. أحبكم".

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