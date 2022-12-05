آخر تطورات الحالة الصحية لابتسام تسكت

وأوضح الوزاني أن الفنانة تحتاج وقتا لاستكمال علاجها، مشيراً إلى أن الأطباء طمأنوه على حالتها الصحية.

وشدد المتحدث على أن الفنانة قد تغادر المستشفى اليوم الاثنين، حيث ستقضي فترة نقاهة لمدة 15 يوماً على أن تعود لجمهورها في أقرب وقت. دون توضيح أسباب أزمتها الصحية.

ومن جهتها، ذكرت تقارير إعلامية محلية أن الفنانة المغربية دخلت، الجمعة، غرفة العمليات بعد شعورها بألم حاد.

بدورها، طمأنت الفنانة ابتسام تسكت جمهورها على "انستغرام" عبر خاصية الستوري. وقالت: "شكراً على دعواتكم وعلى رسائلكم.. أحبكم".