صورة.. شذى حسون تلهب "انستيغرام"

نشرت الفنانة شذى حسون، صورة جديدة لها على حسابها الشخصي عبر موقع تحميل الصور "انستيغرام"، أثناء حضورها عيد ميلاد صديقة مقربة.

وبدت شذى في قمة إثارتها مرتدية فستانا أخضر قصير يكشف عن جزء كبير من ساقيها، ما أضفى على الصورة مزيدا من السخونة والإثارة.

وأبدى متابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم الشديد بالصورة، حيث علق أحدهم قائلا: "انتي حلوة وعندك جاذبية غير طبيعية"، بينما قال آخر: "ما شاء الله عليكي، جميلة ومتألقة".

يذكر أن شذى رفضت ثلاثة أعمال درامية للموسم الرمضاني المقبل بسبب انشغالها في تسجيل أغنيات ألبومها الجديد المتوقع طرحه فى الأسواق خلال أسابيع.