أحمد عز يواجه انفجارات "الاكسلانس"

انتهى النجم المصري أحمد عز، من تصوير عدد من المشاهد الخطرة ضمن أحداث مسلسله الجديد "الاكسلانس"، بأحد مصانع منطقة السادس من أكتوبر، حيث دارت هذه المشاهد في إطار مطاردات مثيرة، صاحبها عدد من الانفجارات في موقع التصوير.

وعلمت "إرم" من مصادرها الخاصة، أن مخرج المسلسل وائل عبد الله رفض الاستعانة بطاقم أجنبي متخصص في تنفيذ هذه النوعية من الانفجارات، ولكنه لجأ إلى فريق مصري قام بتنفيذ المشاهد بحرفية شديدة.

ومن المقرر أن يسافر عز برفقة أسرة المسلسل إلى دبي خلال الأيام القليلة المقبلة، لتصوير عدد من المشاهد هناك، وبعدها يعود من جديد إلى أستوديو مصر لاستكمال المرحلة الأخيرة من التصوير.

ويشارك في بطولة "الاكسلانس" كل من صلاح عبد الله و نور اللبنانية و منة فضالي و محمود البزاوي، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج وائل عبد الله.