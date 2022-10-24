مصدر خاص يكشف عن تدهور الحالة الصحية لشيرين عبدالوهاب

وأكد المصدر أن الحالة الصحية للفنانة المصرية في تدهور مستمر، مشيرًا إلى أنها كانت ترفض أخذ العلاج المقرر لتعافيها من الإدمان؛ ما دعا الفريق المعالج لاستخدام القوة وإجبارها على تناوله.

وقال المصدر إنه إلى حد كبير سيتم نقل شيرين عبدالوهاب إلى مستشفى آخر أكثر كفاءة، خاصة أن المستشفى الذي تتواجد به الآن مخصص للعلاج النفسي والإدمان فقط، وليس جاهزًا لمعالجة أي أزمة صحية قد تطرأ عليها نتيجة الأدوية التي تحصل عليها، والتي من الجوانب السلبية لها أنها من الممكن أن تؤدي إلى توقف مفاجئ لعضلة القلب.

ونقلت الفنانة شيرين إلى مستشفى لعلاج الإدمان في حي مصر الجديدة في القاهرة، بإجبار من شقيقها، بعد أن ضبطها وهي تتعاطى المخدرات مع طليقها الفنان حسام حبيب، بحسب قوله.

وكان محمد عبدالوهاب، شقيق شيرين عبدالوهاب، كشف تفاصيل مثيرة عن أزمته مع شقيقته، مشيرًا إلى أنه أجبر شقيقته على دخول المستشفى بعد ضبطها مع طليقها حسام حبيب وهما يتعاطيان المخدرات في إحدى الشقق.