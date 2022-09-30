الراقصة التونسية المثيرة للجدل نرمين صفر تعلن اعتزالها

أعلنت الراقصة التونسية المثيرة للجدل نرمين صفر ، اعتزالها الرقص وإنهاء مسيرتهما كفنانة استعراضية.

وقالت ”صفر“ في فيديو نشرته على قناتها على إنستغرام مودعة متابعيها، إن هذا الظهور سيكون الأخير لها على مواقع التواصل، حيث قررت الاعتزال، مقدمة الشكر لكل من دعمها ووقف معها خلال مسيرتها الفنية.

وكثيرا ما كانت الراقصة التونسية نرمين صفر تثير الجدل، كإعلانها الترشح للانتخابات الرئاسية في 2019.

وقالت بشأن برنامجها الانتخابي إنها ستعمل على تخفيض سعر الخبزة، وأنها ستمنع ارتداء الحجاب وتفرض ارتداء السفساري (لباس تقليدي تونسي)، كما وعدت بتسليط عقوبات مالية لكل رجل يعد تونسية بالزواج ولا ينفذ وعده.

كما أثارت الراقصة الاستعراضية، غضبًا واسعًا في تونس، بعد نشرها لصورتها وهي جالسة على قبر.

وظهرت صفر، التي اعتادت على إثارة الجدل، وهي ترتدي ملابس غير محتشمة وتجلس على قبر، يقع في محافظة ”المهدية “ الساحلية.

كما اشتهرت نرمين صفر، باسم راقصة الكورونا، حيث تصدرت مؤشرات البحث بعد تقديمها رقصة الكورونا ”لايف“ من خلال صفحتها على الفيس بوك، بعد أن وعدت التونسيين بتقديم رقصات كل ليلة، تزامنا مع حظر التجوال المفروض من أجل تشجعيهم على البقاء في المنزل والتقليل من الاختلاط.

وكانت الراقصة التونسية أعلنت في العام الماضي، قرارها تجميد بويضاتها ”بعد تفكير عميق“.

وأوضحت نرمين صفر، في تدوينة على حسابها الرسمي بموقع الفيسبوك، إنها تشجع على تجميد البويضات خاصة بالنسبة للفتيات المنشغلات مثلها بالعمل أو الدراسة.