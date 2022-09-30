محمود المهدي: منة عرفة دمرت حياتي وأخدت أموالي وطلبت الطلاق

كشف الممثل المصري الشاب محمود المهدي أسباب طلاقه لمواطنته الفنانة منة عرفة، الذي ”لم يكن وديا“ كما أعلن في السابق.

وكان الفنان محمود المهدي قد أعلن انفصاله عن منة عرفة مؤخرا، متهما زوجته السابقة بـ“الخيانة“، في البداية.

وقال المهدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”خط أحمر“، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، عبر قناة ”الحدث اليوم“ المصرية: ”الانفصال ليس بسبب الخيانة، كل كلام أهلها معي إني معطلها عن الشغل، ومفيش حد راضي يشغلها عشان أنا زوجها، وده بسبب الخلافات اللي حصلت بيني وبين بعض الفنانين والتصريحات المتبادلة بيننا بسبب منة“.

وأضاف الممثل المصري: ”المشاكل اللي حصلت معايا في نقابة المهن التمثيلية كانت بسبب إني طلعت دافعت عن منة، أنا تعبت من كلام الناس واتهامي بالخيانة، هي وأهلها دمروني، وتم استغلالي أسوأ استغلال“.

وتابع المهدي: ”فيه حاجات حصلت غير اللي أنا كنت متفق معها، الموضوع كان صعب، على سبيل المثال كنت هعملها مشروع تجميل بعد ما شغلها بالفن وقف، وبعت عربيتي وإديتها فلوسها عشان تفتح المشروع، وأول ما بعت العربية، وخدت الفلوس طلبت الطلاق، والطلاق لم يتم بالود، أنا طالع من الموضوع ده بقول حسبي الله ونعم الوكيل“.

وكان محمود المهدي تحدث عن سبب تطليقه لمنة عرفة في منشور عبر إنستغرام قالت فيه: ”تم الطلاق خلاص للأسف كان في خيانه وعديتها واضحك عليا في أول الجوازة وقتها علشان أحافظ على بيتي سكت“.

وأضاف: ”غير أمها سبب خراب البيت بسبب الفلوس عشان اللي بتصرف عليها منه وبسبب إني كنت رافض تشتغل في المجال ده“.

وتابع: ”أمها مكنش عندها مانع تتنازل في المجال مقابل الفلوس بس كل حاجه بالدليل فضلت تحاول لحد ما خربت البيت وخده مني فلوس كتير هي وأهلها واتهجموا عليا وخدو العفش“.

وأشار إلى أنهم ”بيعوني العربية وكل حاجه بالدليل وحقي عند ربنا وحسبي الله ونعم الوكيل في خرابه البيوت أمها“.

واستكمل تدوينته متوعدا بتوثيق اتهاماته بمستندات مؤكدا: ”والله كل الفلوس اللي خدوها وكل حاجه عملتها هبينها وأنا مطلعتش عمري اتكلمت من غير دليل أو إثبات“.

وختم: ”بس للاسف وبجد علي غزلان ربنا نجاه اليومين دول هنزل الحاجات للاسف أهلها بعد أم شلتهم وصرفت وعملت عملوا اللي ما يتعملش معايا“.