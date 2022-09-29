إبراهيم مالك مشهور "تيك توك" بمصر يواجه 4 تهم

قررت السلطات المصرية حبس مشهور ”تيك توك“ المصري إبراهيم مالك، الذي تم إلقاء القبض عليه مؤخرًا بعد تجاوزاته الأخلاقية والعنصرية التي بدرت منه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ويواجه إبراهيم مالك، وهو اسم مركب من اسمي ابنيه، إبراهيم ومالك، وليس اسمه الحقيقي، 4 تهم هي: إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، التحريض على الفسق والفجور، وسب وقذف فئات من المجتمع بالتطاول على فلاحي مصر.

وقال المحامي المصري أشرف فرحات، أحد المتقدمين ببلاغات ضد ”التيك توكر“ إبراهيم مالك، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إن ”إبراهيم مالك ليس منهدسًا كما يدعي، وحاصل على دبلوم، ويعمل في إحدى شركات الغاز بمحافظة الإسكندرية“، متابعًا: ”هو ليس عازبًا، وإنما مطلق ولديه ولدان أحدهما اسمه إبراهيم والآخر مالك“.

وتابع: ”هو من محافظة البحيرة المصرية، وليس من اليونان كما يدعي“، نافيًا وقوف أي شخصيات وراء المذكور“، مؤكدًا أنه ظهر عبر حساب على ”تيك توك“ في البداية، وزعم أنه عازب ويبحث عن عروس، وأطل بحركات غريبة يحاول إظهار نفسه فيها بأنه عاشق“.

وأضاف فرحات: ”بدأ بعد الوصول إلى ألف مشترك، بعمل لايف واستقطاب الفتيات، وطلب منهنّ أفعالًا تخالف قيم المجتمع، بخلع الحجاب والرقص البلدي وغيرها“، مدعيًا بأنه ملك، كما أنه أخذ في التنمر على الفلاحين وتوجيه الشتائم لهم“.

ونفى وجود أي بلاغات من فتيات (ضحايا) ضد إبراهيم مالك حتى الآن، مشيرًا إلى أن ”إبراهيم مالك متهم بجريمة من جرائم الجنح، بنشر الفسق والفجور والتنمر“.

وتوقع فرحات أن ”تصل عقوبة إبراهيم مالك، إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه مصري“.