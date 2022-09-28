هالة فاخر تكشف سبب خلعها الحجاب وشعورها الصادم بعده

كشفت الفنانة المصرية هالة فاخر، أسباب ارتدائها للحجاب ثم التخلي عنه نهائيا، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي هو التمثيل لأنها كانت ”لا تستطيع التمثيل به“.

وقالت هالة فاخر، في تصريحات تلفزيونية، مع لميس الحديدي، الثلاثاء، إن سبب ارتداءها الحجاب هو وازع داخلي، دون التأثر بأي محاضرات دينية، نافية تأثير البعض عليها لارتداء الحجاب.

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وأضافت: ”ارتداء الحجاب ده كان شيء بيني وبين ربنا بدون الرجوع لأي حد، لكن في بعض الحالات كنت أستشير الفنان مجدي إمام لأنه معتدل جدا“ بحسب قولها.

وتابعت هالة فاخر: “كنت قبل الحجاب في الحج، وحسيت اني عايزة اتحجب وفضلت محجبة أربع أو خمس سنوات متواصلة متردية الحجاب إلا أن اتخذت قرارا بالتخلي عنه”.

وأشارت الفنانة المصرية إلى أنها أدت خلال ارتدائها الحجاب الأدوار التي تطلبت ظهورها كغير محجبة بالباروكة لكنها لن تستطع مواصلة ذلك بسبب ”قلة الأعمال التي عرضت عليها حينها“.

وقالت: ”سمعت إن الباروكة بديل للحجاب وده مش صحيح، وبعد ما لبست الباروكة الشغل بقى محدود، وكان لازم أقلع الحجاب عشان أشتغل“.

واستطردت: ”فضلت فترة متلخبطة ولما أنزل من البيت احس إني مكملتش لبس ملابسي من غير الحجاب، كنت أحس إن أنا عريانة“.

وتعتبر هالة فاخر التي ولدت في يونيو/حزيران عام 1946، من الفنانات البارزات في مصر التي وصلت سنوات عملها إلى 60 عاما، وقدمت خلال مسيرتها عشرات الأعمال الفنية المتنوعة ما بين السينما والتلفزيون والمسرح وكذلك الفوازير والبرامج التلفزيونية، وكان أول أعمالها فيلم “لن أبكي أبدا” عام 1957.

