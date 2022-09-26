للمرة الثانية.. نسرين طافش تحذف صور زوجها وتعيد تكهنات الانفصال

فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، اليوم الإثنين، بحذف جميع الصور التي تجمع بينها وبين زوجها الطبيب المصري شريف الشرقاوي، للمرة الثانية خلال شهر، ما جدد تكهنات انفصالهما من جديد.

وكانت “طافش”، قد حذفت صورها مع الشرقاوي لأول مرة في 20 آب/أغسطس الماضي، بعد إعلان ارتباطهما في تموز/يوليو الماضي.

ويومها أثيرت تكهنات بانفصالهما، لتحسم الجدل بإعادة نشر الصور مرة أخرى قبل أن تحذفها من جديد.

والأمر الذي زاد من تكهنات الجمهور حول انفصال الفنانة السورية عن الطبيب المصري، التي تزوجته قبل شهرين، هو إلغاء متابعتها له عبر حسابها في “إنستغرام” رغم بقائها في قائمة متابعيه عبر حسابه.

وقد نشرت نسرين طافش، خلال الأيام الأخيرة، عدة صور لها ظهرت فيها دون زوجها على غير العادة عقب إعلان زواجهما.

وكانت من بين تلك الصور زيارتها الأخيرة لمدينة ليون الفرنسية، التي ظهرت فيها أيضا بمفردها.

وكتبت الفنانة السورية عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها في موقع “إنستغرام” اليوم الإثنين، منشورا غامضاً قالت فيه: “اعتزل ما يؤذيك”.

والدكتور شريف الشرقاوي زوج نسرين طافش، هو مصري الجنسية ويعمل في القطاع الصحي، وتحديدا طبيب أسنان ومعالج بالطاقة الحيوية.