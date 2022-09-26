"الموسيقيين المصرية" تسمح لمحمد رمضان بإحياء حفله في الإسكندرية

منحت نقابة المهن الموسيقية في مصر تصريحا للفنان محمد رمضان بإقامة حفل غنائي في الإسكندرية، والمقرر في 7 أكتوبر المقبل.

وكان بعض المواطنين المصريين في الإسكندرية دشنوا حملة لمنع إقامة حفل رمضان تحت عنوان ”إسكندرية لا ترحب بك“، وتفاعل معها عدد كبير من الشخصيات العامة من بينهم محافظ الشرقية السابق.

وقال مصدر من داخل نقابة الموسيقيين، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن نقابة الموسيقيين لا تستطيع منع محمد رمضان من إقامة الحفل رغم أنه ليس عضوا فيها، لأنه عضو في نقابة المهن التمثيلية، وبحسب بروتوكول التعاون الموقع بين النقابات الفنية الثلاث (المهن التمثيلية، المهن الموسيقية، المهن السينمائية)، يحق لأي عضو من النقابات الثلاث ممارسة المهنة المدرجة تحت أي نقابة منهم.

وأضاف المصدر أن محمد رمضان من حقه بحسب القانون إقامة الحفل، سواء وافقت النقابة أو رفضت.