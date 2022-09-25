سعد لمجرد ينشر الصور الأولى له مع عروسه غيثة العلاكي

نشر الفنان المغربي سعد لمجرد على حسابه عبر ”انستغرام“ أول صور من عقد قرانه على مواطنته سيدة الأعمال غيثة العلاكي.

وعلق على الصور قائلاً: ”شكرا للعائلة والأحباب في المغرب العزيز ولكل من هنأنا وللمتتبعين والفانز الغالين من كل أنحاء العالم دون استثناء“.

وأضاف: ”شكرا لكل من حضر وشاركنا فرحتنا وكذلك لمن لم يسعفنا الحظ بحضورهم في هذه المناسبة“.

وتابع الفنان المغربي: ”أمنيتي أن أصافح كل محب أينما وجد لأعبر لكم عن شكري وعن امتناني على الدعم الموصول“.

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وأقيم حفل زفاف لمجرد الذي اقتصر على حضور العائلتين والأصدقاء المقربين في سرية تامة الثلاثاء الماضي في العاصمة الفرنسية باريس.

والعلاكي هي سيدة أعمال مراكشية تقيم في كندا، وتملك فنادق في حي ”كيليز“ الراقي بمراكش، وكانت أيضا أول الملتحقين بسعد لمجرد في فرنسا لمساندته بعد تهمة الاغتصاب الثانية.

وذاع اسم غيثة العلاكي منذ 2014، حيث شوهد سعد لمجرد معها في أكثر من صورة، وتضاربت آنذاك الأقاويل حول علاقة الثنائي، وانتشرت أنباء تفيد بارتباطهما، لكن سعد لمجرد نفى ذلك، وأكد أن غيثة صديقة مقربة ويعتبرها فردا من العائلة.

وفي شهر آب/ أغسطس 2018، عاد اسم غيثة العلاكي ليثير الجدل من جديد، بعدما كانت أول شخص يتصل به بعد إيقافه في مطار فرنسا على خلفية تهمة الاغتصاب، مما زاد من التكهنات حول علاقتهما.