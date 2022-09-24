علق الفنان المصري البارز عادل إمام، اليوم السبت، لأول مرة على شائعة إصابته بالزهايمر، مؤكداً أنه بصحة جيدة ويعيش في عزبته وسط أولاده وأصدقائه.

وقال إمام في تسجيل صوتي نشره موقع ”ET بالعربي“ الفني على ”فيسبوك“ بسخرية: ”كويس إن الواحد بيقرأ نعيه وهو كويس“.

#عادل_إمام يخرج عن صمته ويعلق على شائعة إصابته بالزهايمر قائلا إنه بصحة جيدة ويعيش في عزبته وسط أولاده وأحفاده#إرم_نيوز pic.twitter.com/VCWE8aBF1y — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) September 24, 2022

وأكد عادل إمام رداً على تدهور صحته وإصابته بالزهايمر بالقول: ”مافيش حاجة أنا كويس والحمد لله“.

وأكد الفنان المصري أنه يتعمد عدم الرد على الشائعات التي يتم تداولها عنه من حين لآخر لعدم أهميتها، قائلا: ”كل شوية بتطلع إشاعات ومش بحب أرد على الحاجات دي“.

وقال: ”الحمد لله عندي عزبة قاعد فيها مع بيتي وأولادي وأحفادي، ومبسوط وسعيد الحمد لله وسطهم“.

وأضاف: “أصدقائي بيجولي لغاية عندي وبيقعدوا معايا وبننبسط وبيبقوا فرحانين بيا وأنا فرحان بيهم والحمد لله”.

يشار إلى أنه خلال الأيام الماضية أثار الإعلامي المصري محمد الباز الجدل حول اختفاء عادل إمام (82 عاما)، قائلاً إن السبب هو إصابته بالزهايمر وعدم عودته للتمثيل مرة أخرى، وهو ما نفاه شقيقه المنتج عصام إمام.

ورغم نفي شقيق عادل إمام عن إصابته بالزهايمر، عاد الباز ورد على تكذيبه بالقول إن شقيق عادل إمام ينفي مرضه لمصالح شخصية متعلقة بفيلم ”الواد وأبوه“.

وقال الباز ”عائلة عادل إمام ليست شقيق عادل إمام فقط المنتج الكبير عصام إمام، وإنما هناك زوجته هالة الشلقاني وأبناؤها، لماذا في كل مرة يخرج حديث عن صحة عادل إمام يتصدى شقيقه بعنف شديد لينفي، ويزعم أنه بخير“.

وأضاف: ”عصام حريص على النفي، لأنه عندي معلومة أن الأستاذ عصام إمام يجاوب عليها، قيل إن عصام يتصدى وينفي بقوة لأن فيلم (الواد وأبوه) من إنتاجه وأن هناك عقودا تم تحريرها بين عصام إمام وعدد من الموزعين، وتحصّل على مبالغ مالية تصل للملايين، وعدم تصوير الفيلم يعني استرداد أموالهم مرة أخرى، وهذا يفسر حالة الغضب التي تبدو على عصام إمام“.