فريال يوسف تتهم نادية الجندي بسرقتها وتنتقد الاحتيال على الفنانين

اتهمت الفنانة التونسية فريال يوسف، يوم السبت، الفنانة المصرية نادية الجندي بسرقتها، مشيرة كذلك إلى كثرة الاحتيال على الفنانين في مصر.

وأضافت فريال يوسف في تصريح لإذاعة ”الديوان إف إم“ المحلية أن عدة شركات إنتاج تقوم بالاحتيال على الممثلين في مصر ولا تقوم بإعطائهم أجورهم.

وقالت: ”عانيت كثيرا من هذا النوع ونجمة الجماهير نادية الجندي سرقتني في أجري“.

وشددت فريال يوسف على أن نادية الجندي ”سرقتها في أجر مسلسل أسرار، إلى جانب المنتج ممدوح شاهين وشركة أحمد السبكي والمنتج تامر عبد المنعم وشركة صوت القاهرة“.

وأكدت أنها توجهت إلى القضاء للحصول على مستحقاتها، مبينة أن الممثل في مصر يصرف الكثير من الأموال على الملابس التي يشتريها على نفقته الخاصة.

يذكر أن عددا كبيرا من الفنانين تحدثوا مؤخرا عن ظاهرة الاحتيال وعدم تحصيل أجورهم من شركات إنتاج عديدة.

ومؤخرا شاركت الممثلة المصرية منة فضالي متابعيها مقطع فيديو نشرته على انستغرام، تحدثت خلاله عن حادثة تعرضها للاحتيال من قبل أحد المنتجين العراقيين.

وعلى إثر ذلك، أكد نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام المصري ضد ثلاثة منتجين، هم المنتج صفاء العايدي والمنتج حاتم فاروق والمنتج محمد فاروق، كما تم اتخاذ قرار بوقف التعامل معهم.