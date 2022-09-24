ضبط المتسبب في الاعتداء على الفنان الأردني محمد الإبراهيمي

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، اليوم السبت، إلقاء القبض على المتسبب الرئيس بالاعتداء على فنان أردني (دون ذكر اسمه) جنوب العاصمة عمان وضبط سلاح ناري أوتوماتيكي بحوزته.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه ”بعد الاستماع لأقوال الفنان لدى مركز أمن النصر أفاد بأنه وفي (14/9/2022) أثناء وجوده في إحدى مناطق جنوب عمان، ضلَّ الطريق هناك“.

وأضاف: ”قامت مجموعة من الأشخاص بإيقافه ومحاولة الاعتداء عليه وإطلاق النار باتجاه مركبته وغادر دون الاعتداء عليه جسديًا ودون إصابة، وبعد ذلك قام ذات الأشخاص بإيقافه والاعتذار منه كونهم ظنوه شخصًا آخر وفُتح تحقيق في الحادثة لإلقاء القبض على الأشخاص“.

وأكد الناطق الإعلامي أنه ”بوشرت التحقيقات وجمع المعلومات من موقع الاعتداء ليتمكن المحققون من تحديد هوية المتسبب الرئيس في الحادثة، وجرى إلقاء القبض عليه وضبط بحوزته سلاح ناري أوتوماتيكي وما زالت التحقيقات مستمرة“.

وكان المحامي الأردني كامل الإبراهيمي، قد نشر رسالة عبر حسابه في ”فيسبوك“، كشف فيها عن تعرض الفنان محمد الإبراهيمي، لـ ”محاولة قتل بـ 80 رصاصة“.

ووجه المحامي كامل، وهو أحد أقرباء الفنان الإبراهيمي، رسالته إلى أجهزة الدولة وعشائرها ونقابة الفنانين.

وجاء في الرسالة: ”يرجى العلم بأن ولدنا وهو الممثل محمد الإبراهيمي وأثناء توجهه إلى تصوير أحد الأعمال الفنية في منطقة الأغوار، فقد تعرض لمحاولة قتل من قبل 12 شخصا كانوا يستقلون 4 سيارات ويحملون رشاشات وأسلحة نارية“.

وأضاف أن المسلحين ”أطلقوا نيران أسلحتهم باتجاهه والتي أصابت سيارة ولدنا بأكثر من ثمانين طلقة إلى أن تمكنوا من الإمساك به، وتبين لهم أن ولدنا محمد ليس هو المقصود بمحاولة القتل حيث تم إطلاق سراحه وتركه وشأنه بعد أن أعطبوا سيارته“.

وتابع أن الفنان الإبراهيمي، ”أصيب بالرعب والصدمة القوية والتي جعلته لغاية الآن لم يفق من تلك الصدمة“، مطالبًا ”كافة أجهزة الأمن والمختصين، بملاحقة الجناة“.

والفنان محمد الإبراهيمي، هو ممثل أردني ولد عام 1976 في بلدة كتم بمحافظة إربد شمالي الأردن.

وحصل الإبراهيمي على شهادة البكالوريوس من جامعة اليرموك قسم المسرح تمثيل وإخراج العام 2001.

بدأ مشواره الفني في منتصف التسعينيات، من خلال المسرح، حيث قدم عدة مسرحيات، منها: ”بعد رحيل الشمس، الدب، المهمش“.

وشارك الإبراهيمي في عدد من المسلسلات التلفزيونية منها: ”الطريق الوعر، عيون عليا، القدس أولى القبلتين“.