سبب وفاة الفنان هشام سليم

فارق الفنان المصري المخضرم هشام سليم عالمنا، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 64 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، الذي أنهك جسده.

وبحسب تقارير مصرية، فإن الفنان هشام سليم، أحد أبرز فناني جيل الثمانينيات والتسعينيات، كان يعاني من مرض سرطان الرئة خلال سنواته الأخيرة.

وذكر الفنان أشرف زكي نقيب الفنانين المصريين أن هشام سليم عانى من مضاعفات خطيرة في الفترة الأخيرة سرعت تدهور صحته ليفارق الحياة.

وكان الراحل هشام سليم قد تعرض لشائعة الوفاة أكثر من مرة في السنوات الأخيرة بسبب مرضه بالسرطان، الذي اعتبره أهون حالياً من فيروس كورونا.

وكان آخر أعمال هشام سليم السينمائية مشاركته كضيف شرف في فيلم ”موسى“، وهو من بطولة كريم محمود عبدالعزيز وإخراج بيتر ميمي.

يذكر أن هشام سليم هو ابن صالح سليم، رئيس النادي الأهلي المصري الأسبق وأحد الفنانين المصريين في الستينيات، كما أنه شقيق خالد سليم، زوج الفنانة المصرية يسرا.