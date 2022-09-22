وفاة الفنان المصري هشام سليم

أعلن الفنان المصري منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، وفاة زميله الفنان هشام سليم عن عمر ناهز الـ64 عاما بعد معاناته مع مرض السرطان.

وقال منير مكرم لـ إرم نيوز إن ”الجنازة ستشيع ظهر اليوم الخميس، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد في محافظة الجيزة غرب العاصمة القاهرة“.

وكان الفنان المصري الراحل أعلن في أيار/ مايو الماضي إصابته بمرض السرطان، ورد على شائعات تدهور حالته الصحية حينها قائلا: ”كل ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلته مواقع صحفية شائعة ليس لها أي صلة بالحقيقة، وأنا بخير الحمد لله، وأتواجد بالعين السخنة لقضاء إجازتي مع أسرتي“.

وأضاف سليم في تصريحات سابقة لـ إرم نيوز: ”أعتقد أن السرطان أصبح أخف ضررا من الأوبئة المتعددة التي انتشرت خلال السنوات الماضية، مثل كوفيد وغيرها، التي أصبحت تفتك بالإنسان في أيام قليلة، ولكن أنا بخير حتى الآن“.

ونعى عدد من المشاهير في مصر، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي الفنان الراحل، ونشر أشرف زكي نقيب الممثلين صورة الفنان الراحل وعلق عليها بالقول: ”ودعا صديقي“.

فيما كتب الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي في تويتر: ”خالص العزاء في وفاة الفنان هشام صالح سليم إنا لله وإنا اليه راجعون“.

خالص العزاء في وفاة الفنان هشام صالح سليم انا لله وانا اليه راجعون — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) September 22, 2022

بينما نعى المخرج المصري عمرو عرفة، هشام سليم بكلمات مؤثرة إذ كتب: ”هشام سليم يعني الفن الأصيل وتربية ولاد الناس والمايسترو صالح سليم، يعني الأدب والذوق“.

وأضاف عرفة في منشور عبر حسابه في تويتر: ”كان صابر ومستحمل، ارتاح في الجنة ونعيمها يا حبيبي، وخالص عزائي لوالدته والأخ العزيز خالد سليم و أولاده“.

هشام سليم يعني الفن الاصيل و تربية ولاد الناس و المايسترو صالح سليم .. يعني الادب و الذوق .. كان صابر و مستحمل .. ارتاح .. في الجنة و نعيمها يا حبيبي . . خالص عزائي لوالدته و الاخ العزيز خالد سليم و اولاده . pic.twitter.com/NQkf0cGbVt — Amr arafa (@AArafa) September 22, 2022

وهشام سليم ممثل مصري، ولد في العاصمة القاهرة في 27 يناير العام 1958، وقدم بطولة العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وهو ابن صالح سليم الممثل ولاعب الكرة ورئيس نادي الأهلي المصري الأسبق.

تخرج الفنان الراحل من كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وكان أول ظهور له من خلال أداءه دور ابن فاتن حمامة في فيلم إمبراطورية ”ميم“.