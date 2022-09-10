بعد تهديده بمنع حفلاتها.. ريم السواس تسخر من محسن غازي على المسرح

سخرت المطربة اللبنانية ريم السواس من نقيب الفنانين السوريين، محسن غازي، بسبب تهديده بمنعها من الغناء في سوريا.

وكان نقيب الفنانين السوريين، قد هدد بمنع المطربتين ريم السواس وسارة زكريا من الغناء في سوريا، ومنع إقامة حفلهن المقرر خلال الفترة المقبلة بسوريا، بسبب ”اعتياد الفنانتين على التلفظ بألفاظ نابية ومسيئة“ على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الإعلامي عطية عوض فيديو من حفل الفنانة ريم السواس الأخير وهي تغني وتقول: ”أخدوني ع الرازي جلطني محسن غازي.. وعم يلغولي حفلاتي“، علما ان الرازي اسم مشفى معروف في دمشق.

وحظيت المطربة اللبنانية بالعديد من التعليقات الإيجابية حول أغنيتها، إذ أشار المعلقون إلى أن محسن غازي ليس من حقه أن يمنعها من الغناء في سوريا.

وتأتي سخرية ريم السواس بعد أيام قليلة من لقائها بنقيب الفنانين السوريين محسن غازي بمقر النقابة برفقة سارة الزكريا وبهاء اليوسف، وتوقيعهم على تعهدات بعدم استخدام الألفاظ النابية أو الطائفية في اغنياتهم المغناة في الحفلات داخل سوريا.

وتعهدت المطربتان على الالتزام بالآداب العامة، وتنفيذ قرارات النقابة، والتقطن مع النقيب صورا تذكارية.

وكان نقيب الفنانين السوريين قد اشترط خلال لقاء مصور من أجل السماح بإقامة الحفل، أن تحذف الفنانتين مقاطع الفيديو التي تحتوي على ألفاظ نابية من على صفحاتهما على مواقع التواصل، وأن تتعهدا بعدم التلفظ بألفاظ مسيئة خلال الحفلات التي تقام في سوريا.

وأضاف الفنان غازي أنه ”علم بالحفل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنهما لم تحصلا على تصريح من النقابة، مما يعد مخالفة واضحة لقانون النقابة“.