انتحار "التيك توكر" العراقية مروة القيسي

ألقت ”التيك توكر“ العراقية مروة القيسي نفسها من مبنى مرتفع في القرية اللبنانية في أربيل، اليوم الإثنين، لتلفظ أنفاسها الأخيرة فورا بعد سقوطها.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ“إرم نيوز“، إن ”الشابة مروة القيسي، إحدى مشاهير ”التيك توك“ في العراق، أقدمت على الانتحار من خلال إلقاء نفسها من أعلى عمارة في المجمع السكني في مدينة أربيل مما أدى إلى وفاتها على الفور“.

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وبينت المصادر، أن ”الجهات الأمنية المختصة فتحت تحقيقا في الحادث لكشف ملابساته، بسبب الغموض في حالة الانتحار، مع وجود شكوك بأن يكون الحادث جنائيا، لكن وفق شهادة أهلها فإنها كانت تعاني من أزمة نفسية منذ عدة أيام“.

يأتي ذلك في وقت ظهرت فيه شقيقتها، ملاك القيسي في مقطع فيديو مصور وهي تنعى بألم وبكاء صارخ انتحار ”التيك توكر“ مروة القيسي، داعية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي إلى ”تركها وشأنها دون سؤالها عن أي شيء“.

ملاك القيسي في حالة هيستيرية بعد "انتحار" شقيقتها مروة المعروفة على مواقع التواصل#شفق_نيوز pic.twitter.com/b4Sty2B730 — شفق نيوز – shafaq news (@NewsShafaaq) September 5, 2022

وشاعت شهرة مروة القيسي في السنوات الأخيرة بتأدية بعض الأدوار الفنية وتقديم الرقص فضلا عن كونها ”تيك توكر“ ولها متابعون على مواقع السوشيال ميديا يتجاوز عددهم الأربعة ملايين مستخدم.

وارتفعت خلال الآونة الأخيرة في عدد من المدن العراقية حالات الانتحار، والتي غالبا ما تكون بسبب مشاكل عائلية، وتشير التقديرات إلى ارتفاع كبير في عمليات الانتحار في صفوف الرجال والنساء وبمختلف الأعمار.