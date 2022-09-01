وائل جسار يعلق على الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

علق الفنان اللبناني وائل جسار على الأزمة التي اندلعت مؤخرا بين مواطنيه فارس كرم وميريام فارس، بسبب البوستر الدعائي للحفل الذي كان مقررا أن يشتركا في الغناء به.

وكان فارس كرم انسحب من الحفل بسبب حجم صورته على البوستر الدعائي للحفل، والتي جاءت بحجم أصغر من حجم صورة ميريام فارس، وهو ما اعتبره كرم ”إهانة له“، لتبدأ بعدها حرب من التصريحات والهجوم بينهما.

وقال وائل جسار خلال لقاء مصور مع برنامج ”ذا إنسايدر بالعربي“ الذي يذاع عبر تلفزيون دبي: ”مش الصورة هي اللي تكبرك، لكن لما يكون عندك تاريخ يحكي عنه، بالتالي المفروض يكون في شوية تميز“.

وأضاف جسار: ”لما فنان يشوف فنان آخر عنده تاريخه، المفروض يقول بينه وبين نفسه مش مظبوط تكون الصورة بنفس الحجم، ولكن بالنسبة لإلي أنا ماعندي مشكلة“.

وعاد الفنان اللبناني فارس كرم، للهجوم من جديد على ميريام فارس على خلفية أزمة ”البوستر“ الدعائي للحفل الغنائي الذي كان سيجمعها في السعودية، فيما توعدت الأخيرة بمقاضاته.

وتفاعل كرم في تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“ على هجوم ميريام فارس الأخير، وأعاد نشر تصريحاتها التي قالت فيها إنها ”لن تنزل إلى هذا المستوى وترد عليه“، ووجّه لها عبارات قاسية.

وكتب فارس كرم موجها حديثه لفارس بالقول: “بحب أذكرِك أيام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح”.

وواصل هجومه بالقول: “صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا”.

من جانبها ردت ميريام فارس على كرم، متوعدة بمقاضاته متهمة إياه بـ“الطعن في شرفها“.

وكتبت الفنانة اللبنانية في حسابها في ”تويتر“: ”شكلك ما تحمّلت الحقيقة، بالقضاء رح خليك عبرة لكل ذكر يعتدي على شرف امرأة لأنه ما طلع راس معها“.

وكانت الفنانة ميريام فارس، ردت قبل يومين لأول مرة على تصريحات فارس كرم الذي وصفها بـ“النفسية المحمضة“، مشيرة إلى أنها لن تنزل إلى هذا المستوى وترد عليه.

وقالت ميريام فارس في لقاء مع برنامج ”ذا انسايدر بالعربي“: ”أنا سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى. عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب عن جد عيب“.