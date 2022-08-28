تكشفت، مساء الأحد، تفاصيل جديدة بشأن حادثة وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي، فجر السبت.

وقال مراسل تلفزيون ”الجديد“ المحلي، هادي الأمين، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على ”تويتر“ إن ”متعهد أشغال طريق المصنع التي أودت بحياة الفنان #جورج_الراسي هو ق.ح، ويبدو أنه أوقف الأشغال بسبب مستحقات كانت غير مدفوعة لصالحه“.

وتابع الأمين: “ هنالك لجنة إشراف، ولجنة استلام، ومديرية إقليمية، وقعوا على الكشف قبل الدفع“.

ودعا وزير الأشغال والنقل علي حمية إلى ”فتح ملف متعهدي الجمهورية على مصراعيه وإحالتهم أمام القضاء“.

متعهد اشغال طريق المصنع التي اودت بحياة الفنان #جورج_الراسي هو ق.ح ويبدو انه اوقف الاشغال بسبب مستحقات كانت غير مدفوعة لصالحه.

في لجنة اشراف ولجنة استلام ومديرية اقليمية وقعوا عالكشف قبل الدفع.

يجب على الوزير @alihamie_lb فتح ملف متعهدي الجمهورية على مصراعيه واحالتهم امام القضاء — Hadi Al Amine (@Hadialamine) August 28, 2022

وأضاف أن ”مجلس الإنماء والإعمار هو من قام بتلزيم مشروع طريق المصنع، وإنشاء الفاصل الإسمنتي الذي تسبب بالحادث الذي أودى بحياة الفنان جورج الراسي“.

وتابع: ”كل مصائب هذه البلاد لمجلس الإنماء والإعمار يد فيها، والسؤال: كيف استلمت الوزارة هذه الأشغال غير المنتهية وغير المطابقة للمواصفات؟“.

مجلس الانماء والاعمار هو من قام بتلزيم مشروع طريق المصنع وانشاء الفاصل الاسمنتي الذي تسبب بالحادث الذي اودى بحياة الفنان #جورج_الراسي ،كل مصائب هذه البلاد لمجلس الانماء و الاعمار يد فيها، والسؤال كيف استلمت الوزارة هذه الاشغال غير المنتهية وغير المطابقة للمواصفات؟؟ — Hadi Al Amine (@Hadialamine) August 28, 2022

وتوفي الفنان جورج الراسي، فجر يوم السبت، عن عمر ناهز 39 عامًا، في حادث سير مروع، عند الحدود السورية اللبنانية، أثناء عودته من حفل غنائي أحياه، الجمعة، في سوريا.

ووقع الحادث، في الساعات الأولى من صباح السبت، عند نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، حيث اصطدم بفاصل إسمنتي في الطريق، وكانت برفقته منسقة أعماله زينة المرعبي التي توفيت أيضًا وشيع جثمانها ظهر الأحد.

وكانت الفنانة نادين الراسي، شنت هجومًا حادًا على حكومة بلادها، متهمة إياها بالتسبب بوفاة شقيقها ”جورج“.

ونشرت نادين عبر ”إنستغرام“ عدة صور ومقاطع فيديو، عبرت من خلال التعليق عليها عن غضبها من الحادث الذي أودى بحياة شقيقها، معتبرة أن إهمال الحكومة تسبب بوفاة شقيقها، الذي كان يقود سيارته في طريق غير آمن للسير.