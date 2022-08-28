وائل جسار يبدأ حفله الغنائي بكلمات مؤثره عن جورج الراسي

بدأ الفنان اللبناني وائل جسار، حفله الغنائي الذي أقيم ليل السبت/الأحد، على مسرح إطلال بلازا في لبنان، بالحديث عن مواطنه وزميله الفنان الراحل جورج الراسي الذي فقد حياته في حادث سير قبل 24 ساعة، بكلمات مؤثرة.

ونشر حساب وائل جسار على “إنستغرام” مقطع فيديو قصيرا احتوى على جزء من بداية حفله، والذي تضمن الحديث عن جورج الراسي، وأرفق بالفيديو تعليق: “الله يرحمه، والله يصبر عائلته”.

وقال “جسار” في بداية الحفل: “جورج الراسي الله يرحمه، خسارة كبيرة لكن بالنهاية الإنسان هو قدره”.

وأضاف وائل جسار: “الله يرحمه ويصبر أهله والمقربين شرفتوني وأهلا وسهلا بكم”، فيما ظهرت في الشاشة على المسرح خلال كلمات “جسار” صورة الفنان الراحل جورج الراسي.

وكان وائل جسار نعى جورج الراسي عقب وفاته مباشرةً بنشر صورته على “إنستغرام” وعلق عليها “بكرت كتير يا جورج، الله يرحمك ويصبر أهلك ومحبينك”.

وغيب الموت الفنان الراسي عن عمر ناهز 39 عاما، في حادث سير مروع، عند الحدود السورية اللبنانية، أثناء عودته من حفل غنائي أحياه أول أمس الجمعة.

ووقع الحادث، في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، عند نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، حيث اصطدم بفاصل إسمنتي في الطريق، وكانت برفقته فتاة توفيت هي الأخرى، بحسب ما أعلن الدفاع المدني اللبناني.

والفنان الراحل جورج الراسي من مواليد بلدة سلامون القماش في لبنان، العام 1982، وهو شقيق الفنانة الشهيرة نادين الراسي.

وله ابن اسمه ”جو“ من عارضة الأزياء البرازيلية اللبنانية جويل حاتم، والذي أعلن زواجه منها العام 2014، قبل انفصالهما فيما بعد.

وبدأ الراسي مشواره الفني في 1995 عندما كان في عمر 16 عاما مع نادي ”أوبسيون“، لإحياء بعض الحفلات.

واشتهر في حفلات منظمة في الفنادق والنوادي الليلية بسبب خامة صوته المميزة، وعُرف كذلك من خلال مهرجان الياسمين المحلي.