"الفنانين السوريين" تهدد بمنع ريم السواس وسارة زكريا من الغناء

هدد الفنان محسن غازي نقيب الفنانين السوريين، بمنع المطربتين ريم السواس وسارة زكريا من الغناء في سوريا، ومنع إقامة حفلهن المقرر الفترة المقبلة بسوريا، بسبب ”اعتياد الفنانتين على التلفظ بألفاظ نابية ومسيئة“ على مواقع التواصل الاجتماعي.

واشترط محسن غازي خلال لقاء مصور، من أجل السماح بإقامة الحفل، أن تحذف الفنانتين مقاطع الفيديو التي تحتوي على ألفاظ نابية من على صفحاتهما على مواقع التواصل وأن يتعهدا بعدم التلفظ بألفاظ مسيئة خلال الحفلات التي تقام بسوريا.

وأضاف الفنان السوري أنه ”علم بالحفل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنهما لم تحصلا على تصريح من النقابة، مما يعد مخالفة واضحة لقانون النقابة“.

وأشار إلى أنه ”لم يكن يعرف اسم أي من الفنانتين“، مستغربا من ”جرأتهما على إقامة حفل دون الحصول على تصريح من النقابة“.

وطالب نقيب الفنانين السوريين بـ“مساندته والوقوف بجانبه لمنع إقامة الحفل إن لم تنفذ الفنانتين القرار“.

وشدد محسن غازي على أن النقابة ”ستقف في وجه كل من يستخدم ألفاظ مسيئة خلال الحفلات“، مشيرا إلى أن ”هذه العادة انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية“.

يذكر أن مجلس نقابة الفنانين السوريين، انتخب في آذار/ مارس الماضي، خلال جلسة استثنائية، محسن غازي نقيبًا للفنانين.

وانتخب غازي -وهو نائب في مجلس الشعب السوري- لهذا المنصب خلفا للفنان زهير رمضان الذي رحل قبل أشهر.

ومحسن غازي من من مواليد حماة 1961، ومخرج إذاعي، وممثل، ومطرب سوري، حاز على إجازة في الفنون المسرحية – قسم التمثيل، العام 1984.

وهو عضو في النقابة، منذ العام 1984، وشغل عدة مناصب في النقابة قبل أن يتسلم رئاستها.