متجر شهير بالسعودية يعقم أحد فروعه بسبب كلب رهف القحطاني

تفاعلت شركة ”الدانوب“ التجارية بالمملكة العربية السعودية مع الانتقادات الواسعة التي تعرضت لها بعد دخول المشهورة السعودية رهف القحطاني لأحد فروعها برفقة كلبها ووضعه على عربة التسوق.

وأظهر مقطع متداول المشهورة السعودية رهف القحطاني وهي بأحد فروع ”الدانوب“ وقد وضعت كلبها أمامها على عربة التسوق خلال شرائها بعض الحاجيات من الفرع.

وأكدت الشركة في بيان لها نشرته عبر تويتر اتخاذها الإجراءات اللازمة بشأن ما حدث وتعقيم فرع محافظة الخبر وعربات التسوق فيه، مشددة على عدم السماح بدخول الحيوانات الأليفة إلى أفرعها.

وشددت ”الدانوب“ على رفضها التصرفات الفردية المسيئة لسمعتها، مؤكدة حرصها على رضى عملائها.

وإثر ذلك، تعرض ”الدانوب“ لحملة من مواطنين سعوديين، استنكروا السماح بدخول الكلب للفرع، لافتين إلى أن الكلاب ”نجسة“ وتقوم بتلويث المكان الذي تحل فيه.

ووجه عدد من المواطنين رسالة لسلسلة ”الدانوب“ معلنين مقاطعتهم التسوق فيه مرة أخرى.

وعلق مغرد باسم ”ابوسارة“ قائلاً: ”اقرب سوبرماركت عند بيتي للاسف هو #الدانوب اكتشفت ان #رهف_القحطاني لوثت العربيات وارفف الاطعمة بكلبها النجس. هل هذا مكافأة لعملائكم بتلويث العربيات؟ صاحبة الكلب تلمس كلبها وبعدها تضع يدها في الاطعمة ؟!! نعتذر عن التسوق في متجركم الملوثة عربياته ببكتيريا الكلاب“.

وقال مغرد باسم ”أبوصالح“ معلقاً: ”انا دايما اشتري من دانوب. دامكم جبتوا مشهوره ذي مابيكم ولا ابي اسواقكم“.

وشدد ”بندر“ على عدم عودته للتسوق من ذلك المتجر قائلاً: ”توبه ندخل الدانوب بعد تدنيس الموقع أخلاقياً وصحياً“.

بينما رأى أحد المتابعين: ”اذا لم يكن هناك لافتات واضحة تمنع اصطحاب الحيوانات فأنتم المسؤولون وليس العملاء. كان ممكن حل الموضوع بطريقة حضارية. وضع لافتات ممنوع دخول الحيوانات الأليفة بكل بساطة وبدون دراما“.

واعتبر مغرد يدعى ”ماجد“ أن الحملة كانت بسبب شهرة رهف وقال: ”بالمنطق راح تخليه بالسيارة بالحر؟ وهل فيه قانون من جد يمنع دخول الحيوانات الأليفة المجمعات لأني فوق الخمس مرات دخلت الدانوب تسوقت ولوفي معي ولا عشانها رهف القحطاني وأصلا هي شخصية مستفزة فعادي نصعد الموضوع؟!“.