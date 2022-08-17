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أول تعليق من الملكة رانيا على خطوبة الأمير الحسين من رجوة آل سيف
تاريخ النشر: 17 أغسطس 2022 18:40 GMT
تاريخ التحديث: 17 أغسطس 2022 19:07 GMT

أول تعليق من الملكة رانيا على خطوبة الأمير الحسين من رجوة آل سيف

علقت الملكة رانيا العبدالله، على خطوبة ابنها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من الشابة السعودية رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف، والتي تمت اليوم في العاصمة

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المصدر: فريق التحرير

علقت الملكة رانيا العبدالله، على خطوبة ابنها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من الشابة السعودية رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف، والتي تمت اليوم في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت الملكة رانيا في تغريدة عبر حسابها بموقع ”تويتر“: ”رجوت الله – مثلي مثل كل أم – أن يرزقك خيراً وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لأبني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة – الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير“.

وكان الديوان الملكي الأردني، قد أعلن مساء اليوم الأربعاء، خطوبة ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

وقال الديوان الملكي في بيان ”بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، تمت اليوم الأربعاء الواقع في التاسع عشر من محرم عام 1444 هجرية، الموافق للسابع عشر من آب عام 2022 ميلادية، خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف“.

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