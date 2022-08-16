إيهاب توفيق على سرير الشفاء بعد وعكة صحية

تعرض الفنان المصري إيهاب توفيق لوعكة صحية دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة المصرية القاهرة.

جاء ذلك، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية للفنان عبر ”فيسبوك“، والتي نشرت أيضًا تقريرًا طبيًا يوضح الحالة الصحية لتوفيق.

وقال التقرير الطبي: ”بالكشف على المريض المذكور تبين أنه يعاني من مغص كلوي أيسر حاد مع ارتفاع درجة الحرارة“.

وأضاف أنه ”بعد مراجعة الفحوصات تبين وجود حصوة بأعلى الجانب الأيسر مع ارتداد للبول على الكلى، ونصحنا المريض بعدم السفر باستخدام الطائرة، وتفتيت الحصوة بواسطة جهاز الموجات الصدمية، مع الالتزام بالعلاج والمتابعة“.

وتلقى الفنان المصري (56 عامًا) العديد من الدعاوى والتمنيات بالشفاء العاجل من متابعيه عبر ”فيسبوك“.

جدير ذكره أن إيهاب توفيق، قد فاز، العام الماضي، بلقب الموسم الأول من البرنامج الترفيهي الشهير ”انت مين .. The Masked Singer“، الذي يعرض على شاشة ”Mbc“.

ويأتي هذا بعدما تنكر طوال 10 حلقات هي عدد الموسم الأول من البرنامج في شخصية ”الكوبرا“ التي لم يعرفه فيها الجمهور أو المحققون المشاركون في البرنامج، وهم: اللبنانية سيرين عبدالنور، والسوري قصي خولي، والسعودي مهند الحمدي، والمصري حسن الرداد.

وخلال الحلقة الأخيرة قام ”إيهاب“ بتسهيل مهمة معرفة شخصيته فمنح ”هدية“ إلى مواطنه حسن الرداد تكشف بسببها كل شيء، وكانت عبارة عن ”وشاح“ كان قد استخدمه ”الرداد“ في فيلم ”زنقة ستات“ عندما رقص على أغنية ”داني“.