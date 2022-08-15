أول تعليق من محمد رمضان على "الفيديو الإباحي"

علق الفنان المصري محمد رمضان على اتهامه بالشذوذ الجنسي، بعد تداول فيديو لشخص يمارس الشذوذ مع شخص آخر، قائلا: ”حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا الحملة دي“.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو إياحيا لشخص يمارس الشذوذ الجنسي مع آخر، مشيرة إلى أن هذا الشخص هو محمد رمضان.

وأوضح محمد رمضان خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على إنستغرام: ”حبايبي الغاليين مساء الخير عليكم.. مش كل الإشاعات اللي بتطلع عليا بطلع ارد عليها لكن دي إشاعة ما يتسكتش عليها“.

وأضاف رمضان: ”انتصارا لجمهوري وانتصارا لديني وانتصارا لبلدي وانتصارا لاسمي، وانتصارا للجيش اللي خدمت فيه.. فحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا هذه الحملة، مش عشان حاجة لكن عشان خلاني أدخل أشوف الفيديو الصعب ده.. الله يقرفك يا شيخ“.

وختم رمضان بالقول: ”جمهوري الغالي محمد رمضان يركب برايفت جيت، يركب لامبورجيني، يركب فيراري، لكن ما يركبش …..“.

وتعرض الفنان المصري محمد رمضان مؤخرا لهجوم من متابعيه عبر ”فيسبوك“ بسبب تعليقه على تصريحات لمواطنته الفنانة سميرة عبدالعزيز، اعتبرها المتابعون سخرية منها.

وتراجعت الفنانة سميرة عبدالعزيز عن هجومها على محمد رمضان بسبب إساءة حسابات على ”فيسبوك“ تحمل اسمه لها لرفضها تجسيد دور والدته في مسلسل ”الأسطورة“، مشيرة إلى أنها مستعدة لتقديم دور أمه في أي عمل قادم.

وشارك محمد رمضان تصريحات سميرة عبدالعزيز عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“ وعلق عليها قائلا: ”يااااه أخيراً يا أستاذة.. أنا قلبي هيقف من الفرحة.. بس للأسف فيلمي القادم طالع فيه يتيم الأم“.

واعتبر المتابعون أن تعليق محمد رمضان يعد سخرية وإهانة لرمز فني كبير مثل الفنانة سميرة عبدالعزيز.