ممثل مصري مشهور يقع ضحية جديدة للعوز والبطالة

انضم الفنان المصري نعيم عيسى إلى قطار الفنانين الذين يعانون من ظروف مادية صعبة بسبب البطالة، حيث كشف أنه منذ 10 سنوات لم يعرض عليه عمل واحد، مشيرا إلى أن المعاش الذي يحصل عليه من نقابة المهن التمثيلية لا يكفيه.

وأضاف الفنان المصري باكيا: ”بقالي أكثر من 10 سنين قاعد من غير شغل، ويدوبك عايش على المعاش ومش بيكفيني، وباميل على ولادي، لما الأمراض جاتلي“.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة الحياة: ”تعبان ببطني وظهري وصدري، وأصبت بجلطة في رجلي وجلطة في قلبي، وركبت دعامتين، وغيرولي الشريان التاجي، وشالوا المياه البيضا من عينيا، وركبولي عدسات، قاسيت كتير ولسه رجلي بتوجعني“.

وعن ظروفه المادية أكد عيسى: ”شقتي إيجار جديد بـ 1200 جنيه في الشهر، وباجيب علاج بـ 2000 جنيه كل شهر، وHصلا المعاش لا بيكفي ده ولا ده“.

وبكى الفنان المصري حينما تحدث عن تجاهل زملائه له قائلا: ”حاسس بحسرة كبيرة، ليه انتهيت مريض ونايم في البيت، ليه مش باخرج وأمثل، ليه محدش بيبعتلي وزملائي والمخرجين مش بيزوروني؟“.

وواصل نعيم عيسى حديثه قائلا: ”بتفرج في التلفزيون وبشوفهم بيكرموا فنانين كتير، ولا حد فكر يكرمني.. أنا مظلوم، ليه مفيش حد بيبعتلي شغل، والنقيب ليه مش بيزورني أو يبعتلي حد من الفنانين يزورني؟“.

وتطرق في حديثه عن زوجته التي غادرت الدنيا، لتذرف عيناه الدمع وهو يتحدث قائلا: ”زوجتي توفت من حوالي 5 شهور، وكنا متجوزين حوالي 60 سنة، وعمرها ما زعلتني في يوم من الأيام ولا أنا زعلتها، شعرت بحزن شديد لوفاتها، لأنها كانت بتحبني وأنا بحبها، و60 سنة عايشين مع بعض زي الحلاوة، وهفضل طول عمري حزين عليها“.

جدير بالذكر أنه خلال الفترة الماضية خرج أكثر من فنان مصري وأعلن معاناته بسبب البطالة، ومرورهم بأزمات مادية، من بينهم الفنان خالد زكي، الفنان شريف خير الله، وغيرهما.