أول تعليق من سميرة عبد العزيز على سخرية محمد رمضان

علقت الفنانة المصرية سميرة عبد العزيز على سخرية مواطنها الفنان محمد رمضان منها، مشيرة إلى أن الأخير تطاول عليها كثيرا ولا تعليق لديها على هذا التطاول.

وأضافت سميرة عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية أجرتها مساء الجمعة مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج ”خط أحمر“ المذاع عبر قناة ”الحدث اليوم“ المصرية: ”محمد رمضان تطاول عليا كثيرا هو حر يقول اللي عايزه وأنا بعمل اللي يريحني وربنا يصلح حالنا ويهديه“.

وأضافت سميرة عبدالعزيز: ”محمد رمضان شاب صغير زي أولادي ومعنديش تعليق على تصريحاته ورفضت أعلق على تجاوزاته في حقي، نفسنا يرجع تاني زمن الفن الجميل ومن خلال عضويتي في مجلس الشيوخ تقدمت بطلب للحكومة بضرورة دعم التليفزيون للإنتاج للارتقاء بالفن“.

وتعرض الفنان المصري محمد رمضان لهجوم من متابعيه عبر ”فيسبوك“ بسبب تعليقه على تصريحات لمواطنته الفنانة سميرة عبدالعزيز، اعتبرها المتابعون سخرية منها.

وتراجعت الفنانة سميرة عبدالعزيز عن هجومها على محمد رمضان بسبب إساءة حسابات على ”فيسبوك“ تحمل اسمه لها لرفضها تجسيد دور والدته في مسلسل ”الأسطورة“، مشيرة إلى أنها مستعدة لتقديم دور أمه في أي عمل قادم.

وشارك محمد رمضان تصريحات سميرة عبدالعزيز عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“ وعلق عليها قائلا: ”يااااه أخيراً يا أستاذة.. أنا قلبي هيقف من الفرحة.. بس للأسف فيلمي القادم طالع فيه يتيم الأم“.

واعتبر المتابعون أن تعليق محمد رمضان يعد سخرية وإهانة لرمز فني كبير مثل الفنانة سميرة عبدالعزيز.

وعلقت إحدى متابعات رمضان على منشوره قائلة: ”انت كده قليل الأدب“، وكتبت أخرى: ”انت المادة الخام للاستفزاز“.

وكتب ناشط عبر فيسبوك قائلا: ”تصريح كهذا في هذا الوقت يدل على أنك قليل ذوق بجد“.