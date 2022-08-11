إطلاق سراح الممثلة التونسية ريم الرياحي

أطلقت السلطات القضائية التونسية، اليوم الخميس، سراح الممثلة ريم الرياحي، التي تم توقيفها مؤخرا، بعد أن ضبطها زوجها مع عشيقها في فراش الزوجية.

وأكد مصدر قضائي لـ“إرم نيوز“، فضّل عدم ذكر اسمه، أنه ”تم إطلاق سراح ريم الرياحي بعد أن قدم زوجها المخرج التونسي مديح بالعيد تنازلا عن القضية التي رفعها ضدها“، مشيرا إلى أن ”ريم الرياحي ستواصل الخضوع للتحقيق في هذه القضية وهي في حالة سراح“.

وأضاف المصدر أن الشاب الذي تم إلقاء القبض عليه صحبة ريم الرياحي في شقتها تقرر إيداعه السجن، بعد أن تم الكشف عن استهلاكه مادة ”الكوكايين“ المخدرة.

يذكر أن هذه القضية أثارت جدلا واسعا في تونس، بعد أن رفضت السلطات الأمنية التونسية الكشف عن اسم الممثلة، وانقسم التونسيون بين من يؤكد أنها الممثلة ريم الرياحي، ومن يقول إن الرياحي لا علاقة لها بهذه القضية.

وكشفت وثيقة مسربة من محكمة تونسية، أمس الأربعاء، أن الممثلة المشهورة التي ضبطت تخون زوجها هي ريم الرياحي.

وجاء في الوثيقة التي تم تسريبها والتي تتمثل في تنازل زوج الممثلة عن حقة في ملاحقتها قضائيا: ”إني الموقع أسفله مديح بلعيد.. أسقط حقي في تتبع زوجتي ريم الرياحي في قضية الزنا“.

وجرى نشر الوثيقة المسربة من محكمة تونسية بعد جدل واسع في تونس حول هوية الممثلة، خاصة وأن السلطات الأمنية لم تكشف عن اسم المتهمة.

يشار إلى أن السلطات الأمنية التونسية أوقفت قبل ثلاثة أيام الممثلة بعد أن تم ضبطها رفقة عشيقها في شقة زوجها، الذي أعد لها كمينا مُحكما ثم اتصل بالعناصر الأمنية لإلقاء القبض عليها.

وأذنت النيابة العامة بتوقيف الفنانة وعشيقها؛ للتحقيق معهما في جريمة زنا، إضافة إلى جريمة تعاطي المخدرات.