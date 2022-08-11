رد غير مباشر من إلهام الفضالة على هيا الشعيبي

ردت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة على مواطنتها الفنانة هيا الشعيبي بطريقة غير مباشرة عبر رسالة بثتها في حسابها في ”سناب شات“.

وكانت ”الشعيبي“ هاجمت ”الفضالة“ على خلفية حديث سابق للأخيرة انتقدت فيه هيا الشعيبي في مقطع فيديو دون أن تذكر اسمها.

وقالت: ”الجهل مشكلة.. إي والله مشكلة، الإنسان اللي يسولف وهو ما عنده خلفية على اللي بيقوله فهذا الجهل يوقعه في حفرة“.

ومن غير المعروف بالفعل إن كانت إلهام الفضالة قصدت هيا الشعيبي، لكن الأخيرة خرجت في مقطع فيديو، لترد على ما قالته ”الفضالة“.

وردت هيا الشعيبي على إلهام الفضالة من خلال فيديو نشرته على ”سناب شات“ قالت فيه: ”حبيت أعلق على شغلة هي قديمة وأنا ساكتة عنها“.

وأضافت: ”أنا واحدة لقبتني بالجاهلة علشان سالفة ماركات.. الجاهلة هي اللي ما عندها طموح، بس طموحها فلوس وماركات.. الجاهلة اللي ما تحب تشتغل.. الجاهلة اللي تخرب بيوت، وتقطع رزقهم بدون سبب وتشدد على الناس“.

وتابعت بالقول: ”الجاهلة اللي تفرق الناس عن بعض بكذبها وألاعيبها.. بس كافي، أظن الرسالة وصلت للجميع من هي الجاهلة“.

وتجاهلت إلهام الفضالة الرد المباشر فيما يبدو على هيا الشعيبي، إذ اكتفت بنشر رسالة جاء فيها أنها ”تحمد الله لأنه شغل الآخرين بها ولم تنشغل بهم“.

وتضمن محتوى الرسالة: ”عندما يتحدث الناس عنك بسوء وأنت تعلم أنك لم تخطئ في حق أحد منهم، تذكر أن تحمد الله الذي أشغلهم بك ولم يشغلك بهم“.

وكان خلاف حاد قد دبّ بين هيا الشعيبي ومواطنتها إلهام الفضالة بعد صداقة طويلة، لتتبادل كلتا الفنانتين الملاسنات والإساءات والقضايا.

وغالبا ما تتجاهل إلهام الفضالة الانتقاد المباشر لـ“الشعيبي“، فيما تتعرض هيا الشعيبي لانتقادات دائما من قبل متابعين بدعوى انشغالها بشكل مستمر في مهاجمة ”الفضالة“.