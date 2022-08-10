عبدالله بوشهري يفتتح شركة إنتاج فني خاصة

كشف الفنان الكويتي عبدالله بوشهري، يوم الأربعاء، عن تأسيسه شركة خاصة للإنتاج الفني باسم ”بتيتو“.

وقال الفنان الكويتي الشاب في منشور عبر حساباته الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي إنه تم تأسيس وإطلاق شركته الخاصة ”بتيتو“ للإنتاج الفني.

وأكد بوشهري أنه سيتم يوم الخميس الإعلان عن أول إنتاجات شركته الفنية، آملاً في أن يكون عملا يليق بالجمهور.

تم بعون الله تعالى تأسيس واطلاق شركتي الخاصة (بتيتو )للانتاج الفني والتي سيتم الاعلان عن أول انتاجاتها الفنية غدا آملين أن يكون عمل يليق بالجمهور الكريم ، .. نسأل الله التوفيق .. انتظرونا #عبدالله_بوشهري pic.twitter.com/CIUWsBL1El — عبدالله بوشهري (@3bood_boushehri) August 10, 2022

وقدم عدد من الفنانين والمدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي التهاني للفنان الكويتي بمشروعه هذا، ومنهم الفنان عبدالعزيز محمد لويس وخالد المظفر وبشار الشطي وناصر عباس وناصر الدوسري وسعود وشهري وحسين المهدي وبدر الشعيبي وأميرة محمد وشيماء رحيمي ومحمد القفاص وآخرون.

ويشارك الفنان بوشهري حالياً في مسلسل ”انتقام مشروع“ الذي بدأ عرضه قبل أقل من أسبوعين على منصة ”شاهد“ للمحتوى المرئي التابعة لمجموعة ”إم بي سي“ الإعلامية.

وتم تصوير هذا المسلسل في الكويت والعراق، حيث يعتبر أول عمل يصور بين البلدين منذ 33 عاماً.

والمسلسل من تأليف نور البدري وإخراج حسين دشتي ومهدي القصاب، وإنتاج شركة (Eagle Films Production) للمنتج اللبناني جمال سنان.

ويشارك في العمل المكون من 30 حلقة نخبة من النجوم الخليجيين والعراقيين ومنهم أحمد السلمان، أريج العطار، أسامة المزيعل، محمود بوشهري، سلمى سالم، فيصل المزعل، شهد الخطاب، ياسة، فوزية حسن، فاطمة البصيري.

وتدور أحداث المسلسل المصنف في خانة الأعمال الاجتماعية حول حياة شقيقين يتحمل أحدثهما مسؤولية حادث بدلاً من شقيقه، ليكتشف بعد سنوات من قضائه حكماً بالسجن والإفراج عنه أن تضحيته ذهبت هباءً.