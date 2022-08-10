وثيقة مسربة تكشف حقيقة ضبط ريم الرياحي في "خيانة زوجية"

كشفت وثيقة مسربة من محكمة تونسية، يوم الأربعاء، أن الممثلة المشهورة التي ضبطت تخون زوجها، هي ريم الرياحي.

وجاء في الوثيقة التي تم تسريبها والتي تتمثل في تنازل زوج الممثلة عن حقة في ملاحقة زوجته قضائيا: ”إني الموقع أسفله مديح بلعيد.. أسقط حقي في تتبع زوجتي ريم الرياحي في قضية الزنا“.

وجرى نشر الوثيقة المسربة من محكمة تونسية بعد جدل واسع في تونس حول هوية الممثلة، خاصة وأن السلطات الأمنية لم تكشف عن اسم المتهمة.

وأكد عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن الممثلة التي تم إلقاء القبض عليها هي ريم الرياحي، في حين نفى آخرون علاقتها في القضية.

يذكر أن تقارير إعلامية كشفت مؤخرا، أن زوج الممثلة التونسية ريم الرياحي أسقط الشكوى المقدمة بحقها ليصبح مصيرها بيد النيابة العامة.

وأكدت إذاعة ”موزاييك“ المحلية أن الممثلة هي ريم الرياحي وذكرتها بالاسم، بعد الجدل الحاصل حول هوية الممثلة.

ونقلت ”موزاييك“ عن مصادرها، أنّ المادة البنية اللون التي تم حجزها داخل الشقة الكائنة بحي النصر تبيّن أنها مادة ”سائلة“ وتم حجزها داخل قارورتين صغيرتي الحجم وليست ”قنب هندي“.

وأضافت أن زوج الممثلة ”أعدّ كتاب إسقاط للتتبّع الجزائي في حقّها سيتم تقديمه، إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأريانة لتقرّر وفقه ما تراه مناسبا“.

وأضافت أن ”الفنانة المعروفة تبقى تحت مفعول بطاقة الاحتفاظ إلى حدود اليوم، تاريخ إحالتها على أنظار النيابة العمومية باعتبار أنّ مفعول بطاقة الاحتفاظ يدوم 48 ساعة، انطلاقا من يوم الإثنين“.

وأثارت القضية ضجة واسعة في تونس عقب الإعلان عن توقيف ”ممثلة مشهورة“ إثر القبض عليها بصحبة عشيقها في فراش الزوجية.

يشار إلى أن السلطات الأمنية التونسية، أوقفت قبل يومين الممثلة بعد أن تم ضبطها رفقة عشيقها في شقة زوجها، الذي أعد لها كمينا مُحكما ثم اتصل بالعناصر الأمنية لإلقاء القبض عليها.

وأذنت النيابة العامة بتوقيف الفنانة وعشيقها، للتحقيق معهما في جريمة زنا، إضافة إلى جريمة تعاطي المخدرات.

وأكدت مصادر أمنية أن زوج الفنانة وهو مخرج سينمائي معروف في تونس، تقدم بشكاية ضد زوجته، حيث أفاد أنه يسكن مع زوجته بشقة ”بحي النصر“، ويتردد عادة على فرنسا وأن لديه كاميرا مراقبة بالشقة.

وأضافت المصادر أن زوج الفنانة أكد للسلطات الأمنية أنه اطلع على تسجيلات الكاميرا، التي لا علم لزوجته بوجودها، ليكتشف أن زوجته تدخل بصحبة شاب لا يعرفه.

وأشارت المصادر إلى أن زوج الممثلة عاد إلى تونس وتمكن من ضبطهما داخل منزله، فأعلم قوات الأمن حيث تعهدت الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بالموضوع بالتنسيق مع النيابة العامة.