بدور البراهيم لمشهور: "احترم نفسك واسكت لأعرف شلون أربيك"

توعدت خبيرة التجميل المشهورة السعودية بدور البراهيم أحد مشاهير ”سناب شات“ بمقاضاته، محذرة إياه من الخوض في ”سيرتها“.

ولم تكشف بدور البراهيم عن هوية المشهور المعني، لكن مواطنها المشهور سلمان العمري كان قد هاجمها بشدة، متهما إياها بـ“الرخص والكفر“.

وجاء ذلك على خلفية مهاجمة البراهيم متابعا سألها إن ”كان يجوز أن تظهر في بثوث التيك توك مع الرجال“.

وانفعلت المشهورة السعودية آنذاك، لافتة إلى أنه ”يجوز ذلك إن كانت محترمة، أن يراها الرجال وتأخذ المال“.

وإثر ذلك، هاجمها مشهور ”سناب شات“ سلمان العمري ومشهور ”تيك توك“ خالد القحطاني.

وقال ”العمري“ في فيديو بثه عبر ”سناب شات“، مهاجما البراهيم، إنه ”مستعد لدفع المال إذا كانت بدور البراهيم محترمة“.

واعتبر أن المشهورة السعودية ”مريضة نفسيا لتقوم بإدلاء الفتاوى“، مطالبا إياها في حال أخطأت بأن ”تقر بخطئها عوضا عن تحليله“، معتبرا أن ”تحليل الذنب كفر بالله“.

وشدد في رسالته للبراهيم أنه ”لا يجوز لها تحليل ما حرم الله لتستبيحه“.

وانتقدها بالقول: ”كم مرة قلنالكم لا تحكون بالدين وش الهدف الرخيص هذا عشان تبثين بالتيك توك، المشكلة منتي محترمة، يعني الواحد ما يعرف يحترم نفسه، عشان ابعث بثوث رخيصة من زين البث يوم تحللين“.

ولاحقا، خرجت بدور البراهيم في فيديو عبر ”سناب شات“، مهاجمة مشهورا لم تدل باسمه، واصفة إياه بأنه ”سنابي تافه ورخيص“.

وقالت: ”قابلته بكوفي بالاحسا ويذكر هالموضوع، والله ما اجا عبالي، إلا واحد أصر أشوفه، حتى ما صورته ما تنزلت صورو بسنابي، المثالي مسوي نفسه مثالي واو بس يقعد ينتقد بالمشاهير، يا ريت بس حط كاب عراسك أو قبعة لان شكلك غلط مو لايق عليك، الظاهر انك فهمت، حتى اذكر الشخص اللي وداني أسلم عليك نايف، جيت يوم شفتني خفت لأنك مثالي، وقاعد تدخن ومدري ايش قمت شفتني طفيت السيجارة“.

وهاجمته بالقول إنه ”الرخيص والمتناقض“، متابعة: ”أجل أنا بثوثي رخيصة أنت الرخيص، ايش الرخيص فيه تدري أقدر اقاضيك احترم نفسك، ترى خياسك عم الرياض، فاحترم نفسك واسكت لأعرف شلون أربيك“.

وأضافت: ”أنا ماني شخص الكفر للي أنا أفتي، أنا قلت إجابتين عفكرة وقلت ماني مفتي عشان تسألني، جيت للإنسانة الخطأ، لكن انت حالك أي حثالة بالسوشال ميديا يسمع مقطع يبربر ليصير ترند أنا أنصحك تقضب لسانك عني، لأن أي أحد يلمح أنا اتله، فانتبه لنفسك يالمثالي، (..) وانتبه لنفسك وخلي بنات الناس والحمايل على جنب“.

وشددت على أن رسالتها ”تحذير“، لافتة إلى أن ”المشهور المعني يتصرف بمثالية أمام الناس، لكنه (حقير) بينه وبين نفسه“.

وطالبته بالحفاظ على ”شنبه“، بدعوى أنه ”كل ما يملكه من رجولة“، وفق تعبيرها.

وتابعت: ”تقول عني رخص يالرخيص، والله إن الشنب اللي عليك مهو عليك، فيه ناس يستحقونه أجدر منك إنت، لكن انت حثالة السوشال ميديا، حسافة ولد الحسا يشوفك ويعنيك يالتافه يابوالدخان، ولا نسيت يوم تضيفني بسناب وجحدتك لأنك ما تنبلع إنسان متناقض (..)“.

وختمت رسالتها المطولة بالقول: ”أتمنى تلقالك محتوى غير المشاهير، مانك مخول، حافظ على الشنبات اللي بقت لك، يلا اذرف“.

كما قامت بدور البراهيم بنشر صورة لمشهور ”تيك توك“ خالد القحطاني خلال انتقاده لها، مؤكدة أنها ”لا تعرفه“، وطالبت من يملك معلومات عنه بأن يقدمها لها.

وكان مشهور ”التيك توك“ استخف بـ“البراهيم“ وانتقد محتواها، معتبرا أنه ”محتوى غير مهم“، ومهاجما إياها بعد ردها على المتابع، معتبرا أنها ”كفرت بتحليلها ما حرم الله“.