هل ريم الرياحي هي الممثلة التونسية المقبوض عليها؟

أثار الكشف عن توقيف ممثلة تونسية مشهورة إثر القبض عليها صحبة عشيقها في فراش الزوجية، تكهنات حول اسم الفنانة.

وذهبت بعض صفحات التواصل الاجتماعي إلى أن الممثلة المعنية بهذه القضية هي ريم الرياحي، خاصة وأن السلطات الأمنية التونسية قالت إن زوج الممثلة الذي أوقعها في كمين أعده لكشفها، مخرج تونسي يسكن في فرنسا، وزوج ريم الرياحي هو المخرج التونسي مديح بلعيد ويسكن في فرنسا.

لكن مصادر قضائية اتصلت بها ”إرم نيوز“ لم تؤكد أو تنفي أن ريم الرياحي هي المتورطة في قضية الزنا، التي أضيفت لها شبهة استهلاك مخدرات بعد حجز مخدرات في الشقة.

وأكد مصدر أن القضاء لا يزال يحقق مع الممثلة الموقوفة منذ مساء أمس الاثنين، مؤكدا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

في المقابل، ما غذى الشائعات وجعلها تنتشر أكثر، أن الممثلة ريم الرياحي لم تُكذّب هذا الخبر، بالرغم من كثرة تداول اسمها ورغم مرور ساعات على تداول اسمها.

وقال الكاتب والناشر التونسي (صاحب دار نشر) ، كارم الشريف، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “ الممثلة هي ريم الرياحي وزوجها المخرج مديح بلعيد، أنا لن أرحم المنحطات والمنحطين“ على حد قوله .

بينما كذّبت الإعلامية التونسية ،بية الزردي، الخبر وقالت في تصريح إعلامي ”النجمة التونسية ريم الرياحي ليس لها أي علاقة بما يتم تداوله عن إيقاف ممثلة تونسية معروفة بقضية زنا وزوجها المخرج السينمائي التونسي الذي يتردد عادة على فرنسا ويسكن بشقة بحي النصر“.

وأضافت بية الزردي“ريم الرياحي من أكثر الفنانات أخلاقا واحتراماً في الوسط الفني ”.

ويذكر أن السلطات الأمنية التونسية، أوقفت فنّانة مشهورة بعد أن تم ضبطها رفقة عشيقها في شقة زوجها، الذي أعد لها كمينا مُحكما ثم اتصل بالعناصر الأمنية.

وأذنت النيابة العامة بتوقيف الفنانة وعشيقها، للتحقيق معهما في جريمة زنا، إضافة إلى جريمة تعاطي المخدرات.

وأكد مصدر أمني أن زوج الفنانة، وهو مخرج سينمائي معروف في تونس، تقدم بشكاية ضد زوجته ، حيث أفاد أنه يسكن صحبة زوجته بشقة “ بحي النصر“ ، ويتردد عادة على فرنسا وأن لديه كاميرا مراقبة بالشقة.

وأضاف المصدر ، أن زوج الفنانة أكد للسلطات الأمنية أنه اطلع على تسجيلات الكاميرا ، التي لا علم لزوجته بوجودها، ليكتشف أن زوجته تدخل صحبة شاب لا يعرفه.

وأشار المصدر، إلى أن زوج الممثلة عاد إلى تونس وتمكن من ضبطهما داخل منزله، فأعلم قوات الأمن حيث تعهدت الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بالموضوع بالتنسيق مع النيابة العامة.

وألقت العناصر الأمنية القبض على الممثلة صحبة عشيقها بالمنزل، وبتفتيش المكان تم العثور على قطع يشتبه في كونها مواد مخدرة، سيقع تحليلها للتثبت منها.