من هو معاذ نجل المشهورة السعودية هند القحطاني؟

أثار الشاب السعودي المقيم في الولايات المتحدة، معاذ القحطاني، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تصدى لرجل ،يدعى عزيز، انتقد وسخر من والدته هند القحطاني التي تعد من أشهر السعوديات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويضيف معاذ ،الذي لم يبلغ العشرين من عمره بعد، موقفا جديدا لمواقف سابقة تصدى فيها لمدونين ومتابعين لوالدته، يتفاعلون مع ما تنشره من صور ومقاطع فيديو بسخرية وانتقاد وحتى شتائم من قِبل بعضهم.

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ويعد معاذ من أبرز الداعمين لوالدته في عالم الشهرة بمواقع التواصل الاجتماعي الذي تتعرض فيها لانتقادات كثيرة بسبب المحتوى الذي تنشره، وهو عبارة عن يومياتها وتفاصيل حياة أبنائها، بجانب عرض إعلانات.

ومعاذ من مواليد مدينة الرياض عام 2003، وهو الابن الأكبر لهند من زواجها الذي انتهى منذ سنوات بالطلاق، قبل أن تصطحب أبناءها معها لتقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

واشتهر الشاب السعودي معاذ، بوزنه الزائد، قبل أن ينجح في الأشهر الأخيرة بخسارة جزء كبير من وزنه عبر اتباع نظام غذاء صحي.

ولا يخفي معاذ ولا والدته رغبتهما في تحول الشاب لأحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي ليسير على خطى هند التي تعد من أكثر مشاهير المملكة متابعة وإثارة للجدل.

ومقارنة بإخوته ،رؤى وربى ومعتز، يعد معاذ الأكثر ظهورا مع والدته في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويكتسب معاذ شهرته ،حاليا، من والدته هند التي عادة ما يثير ظهورها جدلا وانتقادات حادة.

ولا يبدو أن لدى معاذ خططا في المستقبل القريب للتفرد ببث محتوى خاص به بشكل متواصل كما تفعل والدته، إذ ينشغل بدراسته في أمريكا مثل إخوته، على الرغم من الشهرة التي يتمتع بها مقارنة بهم، بسبب ظهوره المتكرر للدفاع عن والدته ومساندتها.

بينما لا تغيب هند القحطاني عن مواقع التواصل الاجتماعي عبر ظهور متواصل في مقاطع فيديو بتطبيق سناب شات، ما تلبث أن تنتقل لباقي التطبيقات، قبل أن تنتقل لوسائل الإعلام.